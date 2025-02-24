Генеральный директор Indeed Крис Хайямс подчеркивает, что его подход к собеседованиям с кандидатами основан на креативности. По его мнению, навыки и опыт соискателей уже были оценены другими руководителями компании, поэтому он задает нестандартные, ориентированные на личные качества вопросы.

Крис Хайямс отмечает, что творчески подходит к процессу собеседования. «Забавно, что чем больше я этим занимаюсь, тем меньше я обращаю внимание на конкретные знания или опыт», — говорит он. На его взгляд, ключевыми моментами являются любознательность и способность к адаптации, а не только достижения кандидата.

Хайамс проверяет эти два навыка, задавая на каждом собеседовании, которое он проводит, такие вопросы:

«Что тебе безумно интересно?» или «Что тебе небезразлично?»

«Расскажи историю о том, как был уверен в чем-то, а потом понял, что ошибался».

Хайямс делает акцент на том, что ответы не обязательно должны касаться профессиональной сферы. «На самом деле мне интереснее, если это не связано с работой», — подчеркивает он. Например, если кандидат может подробно говорить о выпечке на закваске, делясь 57 различными рецептами и экспериментами с температурой и влажностью, это производит на Хайямса гораздо более сильное впечатление. «Когда люди проявляют такую глубокую любознательность, это поднимает вопрос, во что еще вы могли бы влюбиться», — добавляет он.

Генеральный директор Indeed Хайямс ищет в своих потенциальных сотрудниках способность адаптироваться и менять направление в случае неудачи. Другие успешные бизнесмены, включая миллиардера Марка Кьюбана и CEO Rent The Runway Дженнифер Хайман, считают, что гибкость является одним из ключевых навыков, особенно в эпоху растущего влияния искусственного интеллекта на рабочих местах.

Кроме того, Хайямс предпочитает не изучать резюме кандидатов перед встречей, стараясь составить мнение о них, основываясь исключительно на их поведении и общении во время интервью. Он считает это важным шагом в борьбе с предвзятостью, которая может возникнуть из-за информации, представленной на бумаге. Хайямс признает, что у него, как и у многих других людей, есть свои предвзятые мнения относительно некоторых университетов, определенных степеней и компаний. Сравнивая кандидатов на одну и ту же должность, тенденция судить о них на основе опыта и образования может лишить возможности увидеть их истинный потенциал.

У соучредителя и генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман есть одна просьба к кандидатам на работу, проходящим собеседование в ее компании: быть аутентичными. Она рассказала, что ищет человека, который сможет вести с ней беседу, не отрываясь от работы.