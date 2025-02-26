Дженни Вуд проработала в Google почти 18 лет и занималась там различными направлениями бизнеса. В итоге она ушла из компании, поработав директором по медиаоперациям. За это время она приняла участие в сотнях собеседований и решений о найме и накопила большой объем знаний о построении карьеры. Вуд поделилась с CNBC двумя красными флагами на собеседовании.

Ее готовящаяся к выходу книга Wild Courage, которая будет опубликована в марте, содержит множество ее идей о карьере. Ее главный совет при приеме на работу — быть вдумчивым в своих ответах.

«Я всегда впечатляюсь, когда кто-то приходит на собеседование и я задаю ему вопрос, а он делает паузу и записывает пару вещей на листке бумаги, а затем отвечает», — говорит она. Но есть и такое поведение, которое ей не нравится. Вот два самых тревожных сигнала, по ее мнению.

Равнодушие

«Собеседование — это окно в их будущую эффективность», — говорит Вуд о кандидатах. По ее словам, это показатель, какую энергию они привнесут в свои задачи, на свои встречи и в свое повседневное взаимодействие с коллегами.

«Я думаю, что один из самых ценных активов, который может принести любой человек в любую организацию, — это энтузиазм», — говорит она. Но если кандидат не проявляет энтузиазма на собеседовании, Вуд предполагает, что, оказавшись на этой должности, он «полностью высосет из нее всю энергию». Это противоположно тому, чего она хочет.

Если человек действительно хочет получить эту работу, она просит дать ей почувствовать, что он рад находиться на собеседовании.

Идея баланса между работой и личной жизнью

По словам Вуд, это может выражаться в вопросах, во сколько люди уходят с работы или об обязательстве, что им придется раз в неделю поздно приходить домой.

Она советует сосредоточиться на вопросах о задачах работы, целях бизнеса, проблемах, которые можете решить кандидат, и т. д. Подумайте, какие вопросы помогут вам понять, воодушевлены ли вы проектами, за которые возьметесь, и как вы можете помочь компании двигаться вперед, заявляет она.

«Вы можете спросить людей в вашей потенциальной компании о балансе между работой и личной жизнью — но не во время собеседования, — говорит Вуд. — Я бы поговорила за чашкой кофе или нашла кого-то еще, кто не входит в официальную группу собеседований».

Сабина Наваз — коуч с опытом работы более 20 лет. До того как основать собственную фирму, она 15 лет проработала в Microsoft, в том числе в должности старшего директора по персоналу. Бизнес-тренер рассказала, что ее отталкивает на собеседованиях при приеме на работу.