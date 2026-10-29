Исследователи нашли способ усилить атаку иммунных клеток на мелкоклеточный рак легких — одну из самых агрессивных форм онкологических заболеваний. В лабораторных экспериментах ученые выяснили, что два уже применяемых препарата помогают особому типу Т-клеток эффективнее распознавать и уничтожать раковые клетки. Результаты опубликованы в журнале Cancer Cell.

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Мелкоклеточный рак легких (МРЛ) быстро прогрессирует и способен скрываться от иммунной системы, из-за чего заболевание особенно трудно поддается лечению. Даже иммунотерапия, существенно улучшившая прогноз при других видах рака, помогает далеко не всем пациентам с МРЛ. По данным исследователей, пятилетняя выживаемость при этом заболевании составляет менее 7%.

Международная команда ученых обнаружила, что мелкоклеточный рак легких способны атаковать гамма-дельта Т-клетки — особая разновидность иммунных клеток, распознающих и уничтожающих аномальные клетки. В отличие от более распространенных альфа-бета Т-лимфоцитов, они могут обнаруживать опухоль даже тогда, когда та подавляет обычный механизм иммунного распознавания. Это позволяет гамма-дельта Т-клеткам атаковать раковые клетки, которые остаются практически незаметными для других защитных механизмов организма.

На изучение гамма-дельта Т-клеток ученых натолкнули результаты двух крупных клинических исследований — IMpower133 и CASPIAN, которые ранее подтвердили пользу иммунотерапии при мелкоклеточном раке легких. Повторный анализ данных показал, что пациенты с большим количеством таких клеток в опухолях, как правило, лучше отвечали на лечение. Однако эта связь сама по себе еще не доказывала, что именно гамма-дельта Т-клетки обеспечивали более благоприятные результаты терапии.

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Затем исследователи проверили действие гамма-дельта Т-клеток в лаборатории, создав миниатюрные модели опухолей из образцов, полученных от пациентов с мелкоклеточным раком легких. К ним добавили иммунные клетки, выделенные из крови пациентов. Гамма-дельта Т-клетки смогли самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки, однако при использовании двух уже существующих препаратов — тарлатамаба и золедроната — их противоопухолевая активность заметно усилилась.

Тарлатамаб — уже применяемый для лечения мелкоклеточного рака легких препарат, который помогает иммунным клеткам находить и атаковать опухоль. Он действует как связующее звено между Т-клетками и раковыми клетками, сближая их и облегчая иммунную атаку. В лабораторных экспериментах добавление тарлатамаба позволило гамма-дельта Т-клеткам уничтожить больше опухолевых клеток.

Золедронат, который используют при остеопорозе и некоторых осложнениях онкологических заболеваний, действовал иначе. В экспериментах он увеличивал количество гамма-дельта Т-клеток и повышал чувствительность опухоли к их атаке. Благодаря этому иммунные клетки эффективнее распознавали и уничтожали клетки мелкоклеточного рака легких. Таким образом, если тарлатамаб помогал иммунным клеткам приблизиться к опухоли, то золедронат делал ее более уязвимой для иммунной системы.

Ученые также рассматривают возможность использовать гамма-дельта Т-клетки для клеточной терапии. Предполагается, что иммунные клетки можно будет извлекать из крови пациента, размножать в лаборатории, а затем возвращать в организм, чтобы усилить его способность бороться с опухолью. Подобный подход может оказаться особенно полезным для пациентов, у которых изначально недостаточно гамма-дельта Т-клеток. При этом сама технология размножения и повторного введения таких иммунных клеток уже существует.

Помимо этого, ученые изучают возможность заранее определять, насколько хорошо пациент ответит на иммунотерапию. На потенциальную пользу лечения могут указывать количество гамма-дельта Т-клеток в опухоли и наличие молекулы BTN2A1, которая участвует в распознавании раковых клеток иммунной системой. Однако прогностическую ценность этих показателей еще предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

Пока эффективность нового подхода продемонстрирована только в доклинических экспериментах. Хотя исследователи также проанализировали данные пациентов из предыдущих клинических испытаний, сочетание гамма-дельта Т-клеток с двумя препаратами еще не проверяли как отдельный метод лечения людей. Для дальнейшего развития технологии потребуются дополнительные доклинические исследования, а затем испытания с участием пациентов, которые позволят установить ее безопасность и эффективность.

В австралийском Институте медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл (WEHI) рассчитывают, что открытие поможет разработать новые методы лечения мелкоклеточного рака легких, который долгое время остается одной из наиболее сложных форм онкологических заболеваний. Ученые уже работают с коллегами из Института Доэрти над возможностью практического применения полученных результатов. Однако пока остается неизвестным, каким пациентам такая терапия сможет помочь и насколько эффективной она окажется в реальных клинических условиях.

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