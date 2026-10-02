Иммунная система человека стареет неравномерно: как минимум два периода особенно быстрых изменений приходятся примерно на 40 лет и возраст после 60. При этом у мужчин и женщин этот процесс протекает по-разному, выяснили исследователи Медицинской школы Duke-NUS.

Pablo Merchan Montes, Unsplash

Исследователи проанализировали активность генов в 3,8 млн отдельных иммунных клеток, полученных почти от 2000 здоровых людей в возрасте от 19 до 97 лет. Это позволило проследить, как разные типы клеток иммунной системы меняются с возрастом.

Оказалось, что старение иммунной системы идет волнообразно. Первый выраженный период изменений приходится примерно на 40 лет, второй начинается после 60. В это время особенно заметно снижается активность генов, связанных с синтезом РНК и белков — одними из ключевых процессов, необходимых для работы клеток.

Наиболее чувствительными к возрастным изменениям оказались Т-клетки — иммунные клетки, которые распознают чужеродные агенты и участвуют в координации защитного ответа организма. Именно с ними в значительной степени связаны обе выявленные волны старения иммунной системы. При этом около 40 и после 60 лет сильнее всего меняются разные группы Т-клеток, что может указывать на различные механизмы иммунного старения на этих этапах жизни.

Исследователи также обнаружили существенные различия между мужчинами и женщинами. У одних и тех же типов иммунных клеток активность генов с возрастом может меняться по-разному в зависимости от пола. По мнению авторов работы, это может частично объяснить, почему некоторые возрастные и аутоиммунные заболевания встречаются у мужчин и женщин с разной частотой.

«Мы склонны рассматривать старение как постепенный процесс, но наши результаты показывают, что иммунная система не просто снижается с постоянной скоростью. Вместо этого мы наблюдаем отчетливые периоды быстрых изменений, особенно около 40 лет и снова после 60», — отметил старший автор работы, доцент Жак Бехмоарас из Центра биомедицинских данных Duke-NUS.

Пока остается неясным, что именно запускает периоды ускоренного старения иммунной системы. Ответ на этот вопрос может помочь понять, в каком возрасте профилактические или терапевтические вмешательства способны наиболее эффективно поддерживать работу иммунитета.

На основе полученных данных исследователи также создали модели искусственного интеллекта, способные оценивать биологический возраст человека. В дальнейшем их планируют использовать для изучения механизмов старения и разработки более персонализированных подходов к профилактике возрастных и иммунных заболеваний.

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