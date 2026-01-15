Стартап Thinking Machines Lab, основанный бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати, столкнулся с кадровыми перестановками в высшем руководстве. Два его сооснователя, включая технического директора, и еще один бывший сотрудник OpenAI, ранее присоединившийся к стартапу, возвращаются в компанию, откуда пришли, пишет TechCrunch.



Freepik

В среду Мира Мурати в своем аккаунте в X объявила об уходе из стартапа сооснователя и технического директора Баррета Зофа. В том же сообщении было объявлено о назначении нового технического директора — Сумита Чинталы, который, по словам Мурати, является «блестящим и опытным руководителем», уже более десяти лет работающим в сфере ИИ.

Однако менее чем через час после этого поста другой пост — от Фицджеральда Симо, генерального директора OpenAI по работе с приложениями, — представил иную картину. Симо сообщил, что OpenAI рада приветствовать в своей команде Баррета Зофа, Люка Метца и Сэма Шёнхольца, отметив, что работа над их возвращением велась несколько недель.

Люк Метц также является сооснователем Thinking Machines Lab и ранее работал в техническом отделе OpenAI. Сэм Шёнхольц, согласно его аккаунту в LinkedIn, до сих пор числился сотрудником Thinking Machines.



Все ключевые фигуры имеют тесные связи с OpenAI. Мира Мурати занимала пост технического директора до сентября 2024 года, после чего покинула компанию, чтобы основать Thinking Machines вместе с Зофом и Метцем. Баррет Зоф ранее был вице-президентом по исследованиям в OpenAI.

Прочитайте также Стартапы Кремниевой долины установили рекорд по привлечению инвестиций в 2025 году

Несмотря на недавний отток кадров, стартап Мурати привлек значительное финансирование. В июле прошлого года компания закрыла посевной раунд на сумму $2 млрд при участии таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, Accel, Nvidia и AMD, достигнув оценки в $12 млрд.

По данным Wired, уход Зофа из Thinking Machines не был мирным. TechCrunch отмечает, что Мурати в своих публичных сообщениях не стала вдаваться в детали происходящего.



Подобный обмен высококвалифицированными кадрами между крупными компаниями и стартапами в сфере ИИ — нередкое явление в Кремниевой долине. Однако одновременный уход нескольких сооснователей из стартапа менее чем через год после его создания привлекает особое внимание отрасли.

Для Thinking Machines, которая позиционировала себя как команда, собранная из бывших исследователей OpenAI, Meta и Mistral AI, потеря двух сооснователей, включая технического директора, может стать серьезным вызовом. Ранее, в октябре, компанию покинул еще один сооснователь, Эндрю Таллох, перешедший в Meta.

В самой OpenAI также наблюдалась обратная миграция талантов. Например, Джон Шульман, один из сооснователей OpenAI, перешел в компанию Anthropic в августе 2024 года, а в феврале 2025-го присоединился к Thinking Machines в качестве главного научного сотрудника. Теперь же некоторые из тех, кто ушел из OpenAI, начали возвращаться.