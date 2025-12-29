Ведущие стартапы Кремниевой долины привлекли в 2025 году рекордные $150 млрд инвестиций. Такие данные приводит Financial Times (FT) со ссылкой на аналитику компании PitchBook, специализирующейся на рынках частного капитала.

Freepik

Ключевой стратегией для компаний стало создание так называемого fortress balance sheet — исключительно устойчивого финансового баланса, способного защитить бизнес от потенциального спада инвестиций в искусственный интеллект в 2026 году.

Рекордные показатели и основные бенефициары

Объем привлеченных средств превзошел предыдущий рекорд 2021 года в $92 млрд. Основными получателями инвестиций стали лидеры в области разработки искусственного интеллекта:

— OpenAI привлек $41 млрд при поддержке японской SoftBank;

— Anthropic получил $13 млрд в сентябре;

— Scale AI привлек более $14 млрд.

Значительные инвестиции также получили другие перспективные ИИ-компании: Anysphere, Perplexity и исследовательский стартап Thinking Machines Lab.

Стратегическое обоснование инвестиционного бума

По мнению венчурных капиталистов и отраслевых экспертов, текущий приток средств служит двум основным целям:

— защите от потенциального спада на публичных рынках, где растет беспокойство по поводу масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру;

— обеспечению непрерывного роста в условиях высокой конкуренции.

«Самый большой риск [для основателей стартапов] заключается в том, что, если вы не привлечете достаточно средств, а рынок финансирования иссякнет, ваш бизнес может рухнуть», — пояснил Райан Биггс, соруководитель отдела венчурных инвестиций Franklin Templeton.



Согласно данным платформы Carta, отслеживающей частные рынки, традиционный цикл привлечения финансирования для стартапов составляет 2−3 года. Однако ведущие ИИ-компании в 2025 году демонстрируют беспрецедентную динамику, возвращаясь за новыми инвестициями в течение нескольких месяцев после предыдущих раундов.

Столь интенсивное финансирование объясняется исключительно быстрыми темпами роста ИИ-стартапов по сравнению с технологическими компаниями предыдущих поколений, а также сохраняющимся высоким уровнем энтузиазма инвесторов относительно преобразующего потенциала искусственного интеллекта для мировой экономики.