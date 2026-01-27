На фоне напряженной конкуренции в ИТ-секторе образовался заметный разрыв между ожиданиями соискателей и реальными потребностями компаний. Исследование hh.ru, проведенное по итогам 2025 года, показывает, что кандидаты все чаще делают ставку на «мягкие» навыки, стремясь выделиться на рынке, в то время как работодатели продолжают охоту за редкими техническими специалистами. Подробности — в распоряжении «Инка».

За последний год в резюме ИТ-специалистов резко увеличилось количество упоминаний компетенций, не связанных напрямую с программированием. Упоминание юридической грамотности выросло на 133%, навыков деловых коммуникаций — на 119%, дизайн-мышления — на 110%. Однако, как отмечают аналитики платформы, эти умения пока не являются ключевым приоритетом для большинства работодателей при подборе персонала.

Как пояснила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова, хотя юридическая грамотность или дизайн-мышление могут быть полезны, в большинстве ИТ-ролей они не относятся к навыкам, за которые компании готовы активно конкурировать и предлагать повышенную заработную плату. Бизнесу в первую очередь требуются специалисты, способные решать сложные технические задачи и работать с редкими технологиями.

Конкуренция за экспертов с уникальными «жесткими» навыками остается крайне высокой. Согласно исследованию, самые высокие медианные зарплаты в отрасли по-прежнему приносят такие технологии, как Golang (256 тыс. руб.), UML (195 тыс. руб.) и математическая статистика (174 тыс. руб.), особенно востребованная в сферах data science и машинного обучения.

Эксперты также выделяют несколько перспективных направлений, спрос на которые будет только расти:

Site Reliability Engineering (SRE) — направление, объединяющее навыки разработчика и системного инженера, сосредоточенное на обеспечении надёжности, отказоустойчивости и масштабируемости высоконагруженных систем.

Информационная безопасность — спрос на специалистов в этой сфере стабильно опережает предложение из-за ужесточения регуляторных требований, роста числа киберугроз и активного развития российских технологических стеков.

Импортозамещение и российские стеки — тренд последних лет, который сохраняет актуальность. Переход на отечественные решения формирует устойчивый спрос на специалистов, умеющих работать с российскими облачными платформами, внутренними языками программирования и аналогами зарубежных сервисов.

На текущем ИТ-рынке компании преимущественно заинтересованы в кандидатах, обладающих редкими и сложными техническими компетенциями. Именно эти «жесткие» навыки продолжают определять высокий спрос и уровень оплаты труда, в то время как развитие «мягких» навыков пока не дает соискателям аналогичных конкурентных преимуществ.

