Россияне уверены в своем профессиональном мастерстве и активно планируют развивать свои умения в следующем году, особенно в цифровой сфере и «мягкие» навыки, показало исследование hh.ru. Подробности — в распоряжении «Инка».

Эксперты опросили представителей разных возрастов и профессий по всей стране. В основном люди оценивают свои навыки чуть выше среднего — мужчины (3,71 балла из 5) немного увереннее в своих умениях, чем женщины (3,49). Что интересно, с возрастом уверенность растет: молодежь пока сомневается в своих силах (2,9), а люди старшего поколения более спокойны и уверены в профессионализме (4 балла). Среди менеджеров уверенность особенно высока (4,61 балла), а рабочие профессии оценивают себя немного скромнее (3,28).

В 2026 году россияне особенно хотят прокачать цифровую грамотность и умение работать с данными — этот навык оказался самым популярным, развивать его нацелен каждый третий опрошенный. Особенно к нему стремятся юристы и офисные работники, но и представители рабочих профессий не отстают. Это отражает общую тенденцию цифровизации на рынке труда.

Помимо технических навыков люди хотят развивать себя и в других направлениях: учиться работать с новым оборудованием, осваивать искусственный интеллект, а также улучшать коммуникацию и деловую переписку. Мужчины чаще стремятся изучать ИИ (26% против 17% у женщин), а женщины больше фокусируются на улучшении коммуникаций (22% против 16% у мужчин).

Также среди россиян растет интерес к так называемым мягким навыкам, тем самым soft skills — адаптивности, гибкости, умению общаться и критически мыслить. Особенно это важно для молодежи (44% опрошенных), которая видит в этих навыках ключ к успешной карьере. Даже среди рабочих такие навыки ценятся все больше — уже 31% респондентов.

В разных регионах страны есть свои приоритеты. В крупных городах больше внимания уделяют цифровым умениям, а в некоторых регионах, например, на Алтае или в Иркутской области, ценят гибкость и умение быстро адаптироваться.

По словам руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марии Дороховой, рынок труда требует от специалистов умения совмещать технические знания с коммуникативными навыками. Особенно это заметно в традиционных отраслях, где цифровые технологии проникают все глубже.

«Интерес к машинному обучению со стороны инженеров сигнализирует о начале трансформации технических специальностей — знание основ ИИ скоро станет обязательным», — убеждена она.