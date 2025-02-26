Меллоди Хобсон выросла в неполной семье с низким доходом. Сейчас она является содиректором компании по управлению активами Ariel Investments и опубликовала бестселлер для детей «Бесценные факты о деньгах». Она отмечает, что денежные привычки ее матери сделали ее финансово тревожной в юном возрасте. Хобсон назвала 2 токсичные привычки родителей, которые негативно сказываются на финансовом воспитании детей.

«Все время была нехватка. Нас выселяли, наш телефон отключался. Был один раз, когда мы жили в заброшенном здании, — рассказал Хобсон в выпуске «The Oprah Podcast». — Моя мама покупала пасхальные платья вместо того, чтобы платить за свет».

Она считает, что неправильное управление семейными деньгами и недостаточная демонстрация ценности денег своим детям — это две токсичные привычки. Они могут привести к тому, что дети будут испытывать хронический стресс из-за своих финансов во взрослом возрасте.

Ребенок может вырасти и повторить неправильный выбор своих родителей, добавила она. «Если вы платите минимальный платеж, ваш ребенок будет делать то же самое, — сказала Хобсон. — Если вы тратите слишком много, ваш ребенок будет тратить слишком много».

Она утверждает, что чрезмерные траты ее матери сбивали ее с толку и вызывали стресс, и она чувствовала себя безнадежной. «Это создало большую травму для меня, — заявляет Хобсон. — Когда ты ребенок, ты не можешь ничего контролировать. Ты не можешь пойти и устроиться на работу. Ты ничего не можешь сделать». По ее словам, такое воспитание побудило ее заняться карьерой в сфере финансов.

Как научить детей здоровым финансовым привычкам с раннего возраста

Хобсон заявляет, что к полезным привычкам, которым следует прививать детям с раннего возраста, относятся обсуждение ценности наличных денег и важности сбережений, а также подкрепление слов деньгами.

Она рассказала, что однажды дала своим детям $3 наличными и повела их за покупками в долларовый магазин, где им пришлось выбирать между покупкой конфет (расходного товара) и предмета с повторяющейся ценностью, например, игрушки. Эта дало ее детям перспективу, когда они потом посетили магазин Lego и увидели игровой набор на распродаже за $189, отметила она.

Алекса фон Тобель, инвестор и управляющий партнер венчурного фонда Inspired Capital, получившая образование в Гарвардском университете, также утверждает, что такой подход практичен и понятен детям. По ее словам, при обсуждении денежных вопросов важно использовать «субъективный» тон, поскольку это помогает ребенку понять, что деньги — это «инструмент, который поможет вам жить той жизнью, которой вы хотите», а не что-то, чему можно поклоняться или что можно игнорировать.

Хобсон также отмечает, что использование наличных денег в присутствии детей может быть полезным, поскольку детям может быть сложно полностью понять их ценность, когда они отображаются только в виде цифры на экране.

«Для детей деньги хранятся на кредитной карте, в телефоне или выдаются банкоматом, поэтому очень сложно объяснить, что вы за них работаете, — сказала она. — Используйте наличные, чтобы они видели, что они конечны и у вас их не бесконечное количество».

Прежде чем дети поймут, как работают деньги, они могут начать перенимать родительские отношения к финансам, что может иметь долгосрочное влияние. Миллионер, самостоятельно заработавший свои деньги, и автор новой книги «Деньги для пар» Рамит Сетхи утверждает, что полное избегание разговоров о деньгах с детьми может быть еще более пагубным для их будущего финансового успеха.