Прежде чем дети поймут, как работают деньги, они могут начать перенимать родительские отношения к финансам, что может иметь долгосрочное влияние. Миллионер, самостоятельно заработавший свои деньги, и автор новой книги «Деньги для пар» Рамит Сетхи утверждает, что полное избегание разговоров о деньгах с детьми может быть еще более пагубным для их будущего финансового успеха.

По его словам, в глубине души большинство людей считают, что деньги — это плохо и детей нужно ограждать от них. «Вы не ограждаете их от езды на велосипеде, от попытки съесть помидор. Так почему же вы ограждаете детей от чего-то, что гораздо важнее любого из этих примеров?» — говорит он.

Сетхи утверждает, что когда родители говорят о деньгах со своими детьми, есть «ужасная фраза», которую он бы «запретил» в семьях: «Мы не можем себе этого позволить». Многие из тех, с кем миллионер общался в своем подкасте «Деньги для пар», вспоминают, как в детстве слышали от своих родителей эту фразу. «И они действительно в это верили, — отмечает он. — Поэтому даже когда у них появилась хорошая работа и они хорошо зарабатывают 30 лет спустя, они все равно чувствуют нехватку денег».

Положительные отношения с деньгами не имеют ничего общего с тем, сколько их у человека на самом деле, отмечает Сетхи. По его словам, приучение детей к этой фразе может непреднамеренно заставить их бояться тратить деньги в будущем, даже если они технически могут позволить себе желаемую вещь.

Вместо того, чтобы говорить, что вы не можете себе что-то позволить, Сетхи предлагает отразить нормы и культуру, которые родители установили в семье, чтобы объяснить свое решение. Например: «В нашей семье мы предпочитаем тратить деньги на здоровую пищу, а не на попкорн», — говорит он.

С другой стороны, «не все должно иметь масштабное объяснение», — говорит он. Это может не удовлетворить ребенка, выпрашивающего игрушку в магазине. Однако посеяв семена для понимания того, что не всегда есть возможность и необходимость тратить деньги на каждую мелочь, которую хочется импульсивно купить, родители принесут детям пользу в долгосрочной перспективе. «Говорить “нет” — это хорошо, — заявляет Сетхи. — Я люблю говорить “нет”, и иногда — это все, что нужно сказать».

Помимо разговоров о деньгах, он призывает семьи вовлекать детей в решение финансовых задач, чтобы они могли заложить позитивную основу для своих отношений с деньгами, когда станут старше. Они могут наблюдать, как родители оплачивают счета.

Миллионер также советует стараться не ворчать вслух о том, какой большой счет выставлен за электричество или насколько дорога аренда. Вместо этого, он рекомендует дать детям понять, что эти деньги обеспечивают им крышу над головой и электричество для видеоигр.

«В подростковом возрасте они могут помочь спланировать поездку всей семьи или помочь купить семейный автомобиль, — говорит Сетхи. — Так они начинают узнавать о налогах и компромиссах. Так вы готовите их к успеху в реальном мире».

Опрос, ранее проведенный для фонда SIFMA, показал, что многие родители считают, что их детям необходимо уметь инвестировать, но немногие из них уверены в том, что способны обучить этому. «Фондовый рынок» — онлайн-симуляция, помогающая овладеть основами инвестиционной грамотности.