Большинство корпоративных служб кибербезопасности не смогут вовремя обнаружить, что автономный ИИ-агент начал выполнять опасные или несанкционированные действия. Об этом заявил бывший специальный агент ФБР Пол Бингем, который 24 года занимался расследованиями, в том числе киберпреступлений. Сейчас Бингем занимает должность старшего вице-президента и декана технологической школы Western Governors University.

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Главная проблема, по его словам, заключается в том, что компании предоставляют нейросетям доступ к внутренним системам, но зачастую не знают, как выглядит их нормальная работа. В результате подозрительные действия могут остаться незамеченными.

По словам эксперта, компании все чаще поручают ИИ-агентам обработку электронной почты, работу с документами и выполнение операций в корпоративных сервисах. При этом сотрудники могут предоставлять агентам учетные данные еще до того, как специалисты по безопасности определят допустимые границы их полномочий.

Опасность заключается в способности современных агентов самостоятельно выбирать последовательность действий. Нейросеть может обращаться к нескольким приложениям, запускать программный код и передавать информацию между сервисами.

Если она ошибется, получит вредоносную инструкцию или выйдет за пределы первоначального задания, последствия будут зависеть от объема выданных разрешений. При этом обычные средства мониторинга не всегда способны отличить действия ИИ от работы человека.

Проблему подтверждают результаты исследования Cloud Security Alliance, которое организация опубликовала в марте 2026 года. Согласно опросу 228 специалистов по информационной безопасности, 68% организаций не могут уверенно отличать действия ИИ-агентов от активности сотрудников.

При этом 74% респондентов сообщили, что агенты нередко получают больше прав, чем необходимо для выполнения их задач. Еще 79% считают, что использование ИИ создает дополнительные способы доступа к корпоративным системам, за которыми сложно следить.

Согласно исследованию VentureBeat Intelligence, в котором приняли участие 102 специалиста из организаций со штатом более 100 человек, около 46% компаний имели инциденты или потенциально опасные ситуации с ИИ-агентами за последние 12 месяцев.

При этом подтвержденные нарушения составили 6%, а еще 40% пришлось на случаи, когда проблему удалось обнаружить до серьезных последствий. Каждый пятый участник опроса признал отсутствие автоматических инструментов выявления несанкционированных действий агентов.

Еще одна сложность возникает при попытке остановить систему. Среди организаций, которые выдают каждому агенту отдельную цифровую идентичность, 60% способны отозвать его доступ за несколько минут. Если несколько агентов используют общие учетные данные, показатель снижается до 33%. Исследователи связывают это с необходимостью сначала выяснить, какие ключи и учетные записи использует конкретная система.

По данным отдельного исследования Salt Security, только 17,5% компаний могут автоматически остановить ИИ-агента при обнаружении подозрительного поведения. Остальным приходится вмешиваться вручную или отключать приложение целиком. Подобные риски уже влияют на финансовый сектор. Reuters сообщает, что американские банки усиливают ограничения для автономных агентов после инцидентов с выходом нейросетей за пределы тестовых сред.

Бингем рекомендует компаниям ограничивать права каждого агента, заранее определять нормальные сценарии его работы и обучать сотрудников обнаружению отклонений. По мнению эксперта, дополнительные инвестиции в инструменты защиты не заменят подготовленных специалистов.

При этом результаты опросов не означают, что все компании одинаково уязвимы: исследования охватывают ограниченные выборки. Однако они показывают, что развитие автономного ИИ опережает внедрение механизмов контроля за его действиями.

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