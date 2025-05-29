Две трети (65%) российских офлайн-продавцов считают, что в будущем не менее половины продаж уйдет в онлайн, следует из результатов исследования «Авито» и агентства маркетинговых исследований ORO. При этом в 2024 году доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России составила 16,2%, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в феврале. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Фото: Freepik

Среди тех, кто все еще торгует только офлайн, почти треть (29%) собираются выходить в онлайн. Причем 80% из них собираются сделать это в течение полугода, а 11% уже начали этот процесс. В качестве топ-3 площадок для расширения офлайн-селлеры рассматривают «Авито» (50%), Ozon (43%) и Wildberries (43%).

Среди тех, кто уже частично торгует в интернете, каждый второй (55%) планирует расширяться. Так, 48% хотят дополнительно подключить продажи через Ozon, почти столько же (46%) — через «Авито». Еще 36% хотят запустить собственный сайт, а 33% — начать продавать на Wildberries.

Среди основных мотивирующих факторов выхода в онлайн продавцы назвали:

получение заказов из других регионов, расширение географии продаж (43%);

экономия времени на общение и консультирование (25%);

желание сократить расходы на офлайн-продажи товаров (хранение и персонал);

онлайн-каналы удобнее для продажи, чем офлайн (20%);

высокий спрос на товары селлера в интернете (17%).

Опрос был проведен среди более 500 профессиональных продавцов по всей России, которые преимущественно торгуют офлайн.