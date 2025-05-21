Оборот трансграничной интернет-торговли в России в 2025 году увеличится на 22,8% до 404 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Data Insight и логистического оператора GBS. При этом число заказов увеличится на 24,4% до 209 млн.

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Это значительный скачок по сравнению с 2024 годом, когда рост составил лишь 5,1% (313 млрд руб.) и 3,7% (168 млн заказов), из-за проблем с платежами в Китае, на который приходится 98% заказов.

Несмотря на рост, доля трансграничной торговли в общем объеме e-commerce остается небольшой — по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), 3%. В 2018–2019 годах она достигала 30%, но пандемия и санкции, а также снижение порога беспошлинного ввоза с €1000 до €200 с апреля 2024 года сократили сегмент.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отметила рост активности предпринимателей, закупающих товары мелким оптом. При этом, по ее данным, сегмент B2B российского рынка импортной торговли в 2024 году увеличился более чем на 30% год к году, B2C — на 20%.

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Основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев » добавил, что товары из Китая, перепродаваемые с 80% наценкой, остаются высокомаржинальными, а заказы выросли на 60% в 2024 году.