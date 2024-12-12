HRTech-компания «Поток» провела опрос, определив ключевые задачи работодателей на 2025 год. Выяснилось, что для большинства компаний это удержание сотрудников и автоматизация HR-процессов. Подробности исследования в распоряжении редакции Inc.

Главным трендом в 2025 году для компаний станет удержание сотрудников на рабочих местах. Так считают 67% работодателей. Второй по важности будет задача по автоматизации HR-процессов (64%).

Исследователи выяснили, что крупные компании (42%) активнее инвестируют в воспитание собственных специалистов, в отличие от малого бизнеса (5%), ориентированного на быстрый наем готовых специалистов.

Во многих крупных компаниях (41%) смягчают требования к кандидатам, что указывает на нехватку персонала. В условиях сложного и дорогостоящего поиска работников вакансии все чаще закрываются за счет сотрудников из кадрового резерва.

В крупном бизнесе главные HR-приоритеты для 48% опрошенных руководителей — снижение оттока кадров и повышение эффективности их работы. Такие компании реже сталкиваются с проблемами найма, имея сильный бренд, возможности обучения и современные HR-инструменты.

Автоматизация HR является приоритетом для 75% крупных компаний по сравнению с 57% в малом и 61% в среднем бизнесе.

Для среднего бизнеса основной приоритет — снижение оттока персонала. Для этого необходимо повышать продуктивность сотрудников (36%) и искать новые каналы рекрутинга (35%).

В отличие от других сегментов, для среднего бизнеса важно ускорить процесс найма. Такую задачу на 2025 год ставят 52% опрошенных компаний. По мнению специалистов этого сегмента, скорость реакции на отклики кандидатов становится решающим фактором в борьбе за кадры.

В малом бизнесе главным HR-приоритетом станет повышение продуктивности персонала в сочетании с работой над удержанием сотрудников или с поиском новых источников найма. Обе стратегии пользуются одинаковой популярностью, их выбрали по 36% опрошенных компаний сегмента.

В исследовании отмечается, что особенно актуальна проблема нехватки персонала в сферах продаж, транспорта, строительства, торговли и производства.

Основные факторы, способные изменить ситуацию на рынке труда в 2025 году, по мнению респондентов:

технологические аспекты — внедрение ИИ (23%) и автоматизация (19%);

демографические аспекты — работа с молодежью (12%) и сотрудниками старшего возраста (9%);

управленческие аспекты — фокус на ментальном здоровье сотрудников (9%).

Представители бизнеса ожидают, что эти меры снизят напряженность на рынке труда, смягчив проблемы дефицита кадров, высоких зарплат и оттока сотрудников.

Ранее сообщалось, что российской робототехнической отрасли не хватает 60 тыс. специалистов. На круглом столе в Госдуме, посвященном кадровым вопросам в области роботизации, участники встречи предложили начинать подготовку будущих специалистов уже со школьной скамьи.