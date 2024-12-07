Чтобы решить проблему нехватки специалистов в сфере робототехники, необходимо подготовить 60 тыс. квалифицированных специалистов, заявил Евгений Дудоров, председатель правления Консорциума робототехники и исполнительный директор НПО «Андроидная техника». 6 декабря на круглом столе в Госдуме, посвященном кадровым вопросам в области роботизации, участники встречи предложили начинать подготовку будущих робототехников уже со школьной скамьи.

«Важно осознавать, что мы создаем роботов для людей, то есть они призваны заменить человека на производстве и в промышленности, однако для работы с этими роботами также необходимы квалифицированные кадры», – отметил Дудоров.

По его словам, в промышленном секторе требуется от 30 до 40 тыс. специалистов, которые будут понимать принцип работы роботов, их роль, экономические выгоды для предприятий и способы их использования. Еще 12–15 тыс. специалистов необходимо для разработки и изготовления самих роботов, и не менее 20 тыс. сотрудников потребуется для интеграции машин в производственные процессы. В итоге для полноценного функционирования отрасли робототехники необходимо не менее 60 тыс. специалистов.

Для достижения целей, установленных президентом РФ Владимиром Путиным, Россия должна к 2030 году войти в топ-25 стран-лидеров по уровню роботизации. В рамках федерального проекта по робототехнике, как сообщает Минпромторг, до 2030 года планируется внедрить 100 тыс. роботов.

На сегодняшний день, по словам заместителя директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александра Львова, в 2023 году на предприятиях уже функционировало 11 тыс. машин. Это подразумевает, что в ближайшие годы необходимо внедрить еще 85 тыс. роботов, чтобы выполнить поставленное президентом поручение.

На круглом столе начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Руслан Ахмедов не предоставил данные о количестве внедренных комплексов на производствах за 2024 год. Однако он сообщил, что в России на 10 тыс. сотрудников в промышленности приходится 19 роботов.

По его словам, на рынке работают 8–10 отечественных производителей роботов и более 100 интеграторов. Для поддержки отрасли предусмотрены меры, включая компенсацию до 50% расходов на покупку российских роботизированных машин. До 2030 года планируется создать 30 центров по подготовке кадров и обучить более 5 тыс. студентов и сотрудников промышленных предприятий в области робототехники.

По словам генерального директора компании «Технорэд» Артема Лукина, особенно востребованы инженеры-технологи, способные разрабатывать и внедрять роботизированные комплексы на производстве. Вторая значимая категория – операторы роботов, а третья включает специалистов, занимающихся фундаментальной наукой для разработки современных технологий. Лукин отмечает, что кадровый дефицит в этой сфере может быть даже выше и достигать от 80 до 100 тыс. человек.

Ситуация усугубляется тем, что заказчикам робототехнических комплексов негде брать людей, поэтому они переманивают их у разработчиков, и дефицит кадров еще больше обостряется. Эта нехватка готовых специалистов представляет серьезное препятствие для внедрения робототехники в промышленность, подчеркивает Лукин.

По данным hh.ru, медиана предлагаемой зарплаты для инженеров в России выросла на 18% в период с января по октябрь 2024 года, составив 103 662 руб. по сравнению с 87 669 руб. за аналогичный период 2023 года. Наиболее высокие зарплаты наблюдаются у DevOps-инженеров (247 400 руб., +14%), главных инженеров проектов (143 600 руб., +23%) и инженеров ПНР (104 300 руб., +10%).

Согласно данным SuperJob, в октябре 2024 года средняя зарплата ИТ-директора в Москве достигла 650 тыс. рублей в месяц, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Разработчики Python зарабатывают от 150 до 300 тыс. руб. в месяц, в то время как разработчики Java получают от 150 до 330 тыс. руб.

На сегодняшний день в промышленности наблюдается значительная нехватка кадров — около 700 тыс. человек. По прогнозам, к 2030 году эта цифра может увеличиться до 3 млн. Основной причиной оттока квалифицированных специалистов, таких как инженеры и робототехники, является более привлекательное трудоустройство и хорошие условия в других отраслях. Например в сфере IT, требуется 1 млн специалистов, в то время как в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) необходимо 120 тыс. работников, подчеркивает Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».

Для решения проблемы нехватки кадров, по мнению экспертов, может помочь переподготовка сотрудников через программы дополнительного профессионального образования, считает Лукин. Чтобы восполнить дефицит кадров, не стоит ждать, когда студенты окончат университеты, а готовить специалистов текущих специальностей с прицелом на робототехнику, например, сварщиков-робототехников, пищевиков-робототехников и т. д., согласен Дудоров.

Генеральный директор компании «Эйдос Робототехники» Антон Сурьянинов предложил внедрить полугодовой курс по использованию промышленных роботов в учебные программы вузов и ссузов, вне зависимости от специальности студентов. Он считает это полезным навыком, который может повысить производительность труда, аналогично обучению работе с ПК.

Участники круглого стола также отметили нехватку материальной базы в учебных заведениях. Дудоров подчеркнул необходимость целенаправленного оснащения российских вузов и колледжей отечественными робототехническими комплексами и технологиями для подготовки специалистов. Сергей Моршанский, генеральный директор компании «Тесвел», поддержал эту идею, указывая на необходимость использования промышленных роботов российского производства вместо зарубежных образцов.

С 1 сентября 2024 года в российских школах на уроках труда введен обязательный раздел по робототехнике, напомнил генеральный директор компании «Промобот» Максим Чугунов. Он предложил школам предоставить бесплатную образовательную лицензию на программное обеспечение «Промобота», чтобы учебные заведения могли в виртуальном формате компенсировать отсутствие физических комплексов и обучаться.

Фролов подчеркнул необходимость применения асимметричных решений, таких как работа с открытыми технологиями (open source), а также обмен спецификациями оборудования и программного обеспечения. Это позволит детально разбирать роботов, собирать их обратно и экспортировать продукцию, как минимум в рамках стран БРИКС. Важное значение имеют также стандарты обучения и сквозной подход к роботизации, который бы охватывал всю образовательную систему — от школ до колледжей и вузов, а затем и производства. Не стоит забывать и о квалифицированных преподавателях, добавил он.

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