Три четверти россиян (75%) совмещают несколько работ, и лишь 36% готовы обсуждать это с работодателем открыто. Остальные либо сознательно утаивают дополнительный заработок, либо подозревают, что начальство догадывается само, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Мое дело».

Andrew Neel/Unsplash

Главная причина — нехватка денег. Почти половина опрошенных (47%) признались, что основной зарплаты им просто не хватает на жизнь. Четыре из десяти респондентов таким образом создают финансовую подушку безопасности. Каждый четвертый ценит возможность работать удаленно, а 20% используют подработку как трамплин в новую профессию, не рискуя стабильным доходом.

Дополнительный заработок стал ощутимой частью семейных бюджетов. Треть россиян получает от подработок до 10% совокупного дохода. У 29% этот показатель достигает 10–20%, а 18% граждан формируют пятую часть своего бюджета за счет совместительства.

В «Моем деле» отмечают, что вторая работа перестала быть временным решением и превратилась в постоянную стратегию управления личными рисками. Люди сознательно диверсифицируют источники дохода, снижая зависимость от одного работодателя и одной отрасли.

Прочитайте также Аналитики выяснили, как изменилось отношение работодателей к подработкам сотрудников

При этом большинство совместителей (47%) уверены, что подработка никак не отражается на основной работе, а 22% видят в ней даже пользу — новые навыки и опыт. Четверть иногда чувствуют усталость, и лишь 7% признают, что дополнительная нагрузка мешает концентрации.

Работодатели в основном в курсе происходящего: 53% компаний знают о подработках сотрудников. Две трети руководителей относятся к этому спокойно, если показатели не страдают. Запрещают совместительство под угрозой увольнения лишь 2% нанимателей. Бизнес фиксирует и риски — выгорание, падение качества, и плюсы — новые компетенции сотрудников и гибкость в управлении.

Бухгалтерские сложности при оформлении совместителей возникают у 27% компаний, особенно с расчетом отпускных и больничных. Ошибки в этих вопросах грозят претензиями от ФНС и трудовой инспекции. Однако ключевой тренд очевиден: вторая занятость перестала быть запретной темой. Работодатели переключились с политики запретов на управление последствиями — выгоранием, продуктивностью и корректным учетом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.