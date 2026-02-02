Подавляющее большинство жителей России — 75% — практикуют оставление чаевых за услуги. Таковы результаты совместного исследования сервисов «Авито Услуги» и «Нетмонет». Подробности — в распоряжении «Инка».

Sam Dan Truong/Unsplash

Основная часть респондентов (60%) предпочитает благодарить деньгами, когда остается довольна качеством сервиса. Еще 15% опрошенных поощряют исполнителей вне зависимости от их работы, и эта тенденция наиболее выражена среди аудитории 25–34 лет (23%). В то же время четверть участников опроса (25%) заявили, что принципиально не оставляют чаевых.

Чаще всего дополнительное вознаграждение получают сотрудники сферы общественного питания: в ресторанах, кафе и барах чаевые оставляют 70% россиян. Распределение по другим категориям услуг следующее:

— Водители такси и трансфера — 40%

— Курьеры — 37%

— Мастера в салонах красоты — 23%

— Мастера по ремонту (сантехники, электрики, сборщики мебели) — 22%

— Клинеры — 9%

— Няни и сиделки — 7%

— Аниматоры, артисты и музыканты — 7%

Средний размер чаевых составляет около 6% от суммы заказа. При этом 45% платящих ограничиваются доплатой менее 5%, а еще 45% — оставляют от 5% до 10%. Чаевые в размере 11–15% от суммы чека готовы платить 6% респондентов, а сумму свыше 20% — лишь 2%.

Прочитайте также Как аналитик из Москвы пришел в стартап электронных чаевых «нетмонет» и увеличил выручку в 7 раз

Главным мотивом для 57% опрошенных является вежливость и доброжелательность персонала. Для женщин этот фактор значимее (60%), чем для мужчин (54%). На втором месте стоит высокое качество обслуживания (49%), на третьем — профессионализм и аккуратность исполнителя (46%). Более четверти респондентов готовы отблагодарить за сверхусилия, каждый четвертый считает чаевые культурной традицией, а 16% видят в них способ обеспечить хорошее обслуживание в будущем.

Анализ фактических платежей через «Нетмонет» в 2025 году позволил выявить средние суммы чаевых в отдельных категориях:

— Фитнес-бары — 575 рублей (пиковое значение в декабре — 639 рублей)

— Автосервисы — 658 рублей за транзакцию

— Автомойки — 224 рубля

— Автозаправочные станции — 118 рублей

— Сфера развлечений (детские центры, парки, кинотеатры) — 519 рублей

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.