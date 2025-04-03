Две трети россиян (65%) собираются покупать недвижимость в этом году, следует из опроса компании «Росгосстрах» и маркетплейса «Финуслуги» (есть у «Инк.»). Больше половины (57%) респондентов хотят купить квартиру в новостройках, каждый третий (34%) планирует приобрести готовое жилье, а 8% нацелились на покупку загородного дома.

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Опрос проводился в марте 2025 года среди 1 021 россиянина в возрасте от 18 до 65 лет. Среди респондентов каждый пятый (21%) планирует после покупки сдавать квартиру в аренду, столько же людей хотят перепродать ее с выгодой.

По данным исследования, 21% респондентов готовы потратить на покупку жилья больше 10 млн руб., 30% — 7–10 млн руб., еще 40% — 5–7 млн руб., а 19% хотят уложиться в бюджет до 5 млн руб. При этом около половины (49%) россиян планируют взять ипотеку, а 42% надеются обойтись своими сбережениями.

«Несмотря на отмену льготных программ и растущие процентные ставки, ипотека остается одним из самых популярных способов приобрести жилье здесь и сейчас», — отметила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.

Больше трети респондентов (36%) готовы откладывать ежемесячно до 50 тыс. руб., почти столько же (34%) — от 50 до 100 тыс. руб., 8% — от 100 до 150 тыс. руб., а 12% — больше 150 тыс. руб. Каждый десятый опрошенный заявил, что не собирается копить на жилье.



Накануне «РБК-Недвижимость» подсчитала, что зарплата, которую требуют банки для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру, в 3,4–6,8 раза превышает среднерегиональные доходы жителей мегаполисов.