Зарплата, которую требуют банки для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру, в 3,4–6,8 раза превышает среднерегиональные доходы жителей мегаполисов, подсчитала «РБК-Недвижимость». Больше всего необходимо зарабатывать москвичам (731,3 тыс. руб.), а самые низкие требования к доходу в Волгограде (232,3 тыс. руб.).

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Больше шести средних по региону зарплат для одобрения ипотеки надо получать в Казани (443,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (573,3 тыс. руб.). В шести миллионниках требования к заработку в пять раз превышают средний уровень по региону: Нижнем Новгороде (327,9 тыс. руб.), Москве, Краснодаре (305,8 тыс. руб.), Уфе (301,9 тыс. руб.), Омске (283,3 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (271 тыс. руб.).

Наименьшее среди всех миллионников превышение требуемых доходов над средними по региону зарплатами зафиксировано в Красноярске. В этом городе разница составляет 3,4 раза. Так, средняя трешка здесь стоит 9,94 млн руб., а для одобрения ипотеки потребуются зарабатывать от 275 тыс. руб. в месяц.



До снижения ключевой ставки и появления возможности рефинансировать кредит на более выгодных условиях, на погашение ипотеки на трешку ежемесячно предстоит тратить по 139–439 тыс. руб., что в 2-4,1 раза превышает среднемесячный заработок в зависимости от региона.

Ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что в феврале 2025 года доля ипотеки по льготным программам составила 71% от всех выданных за месяц таких кредитов и 88% — общего объема выданных денег. За год эти показатели выросли почти в полтора раза. Так, в феврале 2024 года они составляли 48% и 62% соответственно.