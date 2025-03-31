Эксперты сервиса SuperJob провели опрос среди 1,6 тыс. россиян и выяснили, что с дискриминацией при трудоустройстве не сталкивались лишь 33%. За 19 лет их доля увеличилась почти вдвое (с 18%). Несмотря на сокращение случаев предвзятого отношения, соискатели все еще сталкиваются с его проявлениями, чаще всего из-за возраста, наличия детей, пола, места жительства и национальности.

Исследователи выяснили, что два из трех соискателей встречают скрытые барьеры в попытках найти работу. Половина опрошенных уверены, что в этом вопросе существует дискриминация по возрасту, а 27% сталкивались с дискриминацией из-за наличия или отсутствия детей.

Еще 25% респондентов уверены, что работодатели предвзято относятся к соискателям в зависимости от гендера, а 18% отмечали такую реакцию относительно места жительства. Кроме того, 13% уверены, что дискриминирующим фактором является семейное положение, а 4% замечают это в отношении вероисповедания.

Эксперты отмечают, что за 19 лет выросла с 23% до 27% доля только тех, кто столкнулся с дискриминацией из-за наличия детей. При этом россияне стали реже замечать предвзятое отношение из-за возраста (с 63% до 50%), пола (с 25% до 25%), места жительства (с 29% до 18%), национальности (с 19% до 18%) и вероисповедания (с 6% до 4%). Семейное положение как дискриминационный фактор в 2006 году и 2025 году назвала одинаковая доля респондентов — 13%.

Интересно, что женщины чаще отмечали предвзятость к полу соискателя (30%) и наличию детей (36%), а мужчины акцентировали внимание на дискриминации по семейному статусу (15%) и по возрасту (53%).

На дискриминацию по возрасту чаще обращали внимание россияне старше 45 лет (67% из опрошенных в этой возрастной категории), а молодые соискатели чаще замечали предвзятое отношение по остальным критериям: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».