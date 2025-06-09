Большинство российских школьников (61%) любят проводить время во дворе своего дома, следует из результатов исследования «Яндекс Аренды» и группы «Самолет». Подростки рассказали, каким должен быть идеальный двор жилого дома: в приоритете — удобные скамейки, освещение и озеленение. Подробности — в распоряжении «Инка».

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В опросе участвовали 6 тыс. школьников 12–17 лет из 150 городов России (3 тыс. опрошенных от 12 до 14 лет — поколение альфа, столько же — из юных зумеров 15–17 лет). Топ-5 желаемых элементов двора: скамейки и зоны отдыха (69%), хорошее освещение (65%), ровные дорожки (56%), качественное озеленение (54%) и уединенные локации с беседками (51%).

Подростки хотят, чтобы в их дворах проводились киносеансы на открытом воздухе (37%), спортивные турниры (25%), музыкальные события (15%), мастер-классы (11%) и соревнования по видеоиграм (8%).

При этом скейтбордисты и самокатчики предпочитают своему двору специализированные площадки с трамплинами, а юные блогеры используют благоустройство своего ЖК для создания контента всего в 5% случаев.

Совершеннолетние зумеры (18–25 лет, таких опросили 3 тыс. человек), выбирающие жилье для долгосрочной аренды, ориентируются на спортивную инфраструктуру: workout-зоны (24%) и универсальные спортплощадки (21%).

При выборе квартиры, которую в этом возрасте уже можно попробовать купить самостоятельно, 54% учитывают близость кинотеатров, 34% — кафе, 24% — клубов, 22% — ресторанов. Каждый четвертый ищет фитнес-клубы или студии йоги рядом.