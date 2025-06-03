Поколение Z диктует новые стандарты офисного питания, предпочитая кафе, здоровую еду и траты на обед до 700 руб., следует из результатов исследования девелоперской компании Rariteco. Это требует модернизации систем питания в бизнес-центрах. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Почти половина (46%) сотрудников выбирают кафе и рестораны за неформальную обстановку и широкий ассортимент, 20% предпочитают готовые наборы из вендинговых аппаратов или магазинов, а остальные приносят еду из дома.

В столовых питаются лишь 12,5% респондентов, тогда как четверть предпочитает кафе и рестораны. В целом, не менее 76% работников используют инфраструктуру питания в бизнес-центрах или рядом, включая вендинговые аппараты (30%).

Зумеры ценят свободу, технологичность и здоровое питание, включая вегетарианские и веганские блюда, а также азиатский стритфуд. Они интересуются составом продуктов и их происхождением. По данным исследования, 55% сотрудников готовы тратить на обед 400–700 рублей, 20% — до 400 рублей, а 25% — свыше 700 руб.

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«Трансформация системы общественного питания в бизнес-центрах — это закономерный процесс», — отметила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. Сотрудники ожидают разнообразия, как вне офиса, добавила она.

В опросе, провидевшемся с января по май 2025 года, приняли участие 1000 человек.