Как на российских маркетплейсах, так и на зарубежных может продаваться «что угодно», непроверенные и контрафактные товары в том числе, поэтому следует обратить повышенное внимание на работу этих площадок в России. Об этом в День российского предпринимательства заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

«По этим маркетплейсам — это такая беда для них, через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно и в любом количестве, и через зарубежные, — заявил президент.

Он отметил, что давно говорит об этом, и акцентировал на этом внимание правоохранительных органов.

«Но это вот точно дыра такая, на которую точно нужно обратить внимание», — добавил глава государства.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров. Соответствующее письмо направил глава президиума АКОРТ Станислав Богданов председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. Отсутствие контроля маркировки на маркетплейсах создает лазейки для нелегальных товаров, особенно продуктов, БАДов и товаров для детей, отметили в АКОРТ.