Контентная платформа «Дзен» расширяет набор инструментов для заработка авторов. Теперь, помимо основной монетизации от платформы, блогеры смогут зарабатывать на своем эксклюзивном контенте. Сервисом «Дзен Премиум» смогут воспользоваться все создатели контента, которым доступна монетизация. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

С 16 декабря 2024 года авторы «Дзена» с подключенной монетизацией могут публиковать статьи и видео под пейволлом и зарабатывать на них. Для пользователей появилась возможность смотреть материалы первыми и без рекламы.

Эти опции стали доступны благодаря запуску нового инструмента — «Дзен Премиум». Ранее им могла воспользоваться только часть авторов в рамках бета-тестирования.

Теперь блогеры могут создавать разные уровни подписок и определять их стоимость в диапазоне от 99 руб. до 100 тыс. руб. Благодаря этому авторы смогут управлять доступом к контенту и выбирать, кто комментирует их материалы.

Разработчики также сообщили, что позднее в личном кабинете авторов, «Дзен Студии», появится функция расширенной аналитики. С ее помощью блогеры смогут отслеживать воронку продаж и динамику, а также делать аудиторный анализ платных подписчиков.

За время закрытого тестирования «Дзен Премиума» авторы суммарно заработали более 25 млн руб., а количество оформленных платных подписок превысило 20 тыс.

Средний заработок топ-10 авторов, участвовавших в бета-тестировании, составил 800 тыс. руб. Наибольшее количество платных подписок получили блоги про красоту и стиль, а также с рассказами и актуальной аналитикой мировых событий.

«Результаты закрытого тестирования „Дзен Премиума“ показали, что 80% пользователей продлили подписку на эксклюзивный контент. То есть аудитория платформы открыта ко всему новому и готова поддерживать своих любимых блогеров», — прокомментировал обновление руководитель по развитию «Дзена» Александр Толокольников.

Ранее сообщалось, что магазин приложений Google Play с 26 декабря прекратит обрабатывать платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета открыты в России. Такую информацию содержит уведомление компании, разосланное продавцам.