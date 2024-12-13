Магазин приложений Google Play с 26 декабря прекратит обрабатывать платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета открыты в России. Такую информацию содержит уведомление компании, разосланное продавцам. Скриншот сообщения опубликовал портал Habr.

В нем сказано, что с 26 декабря 2024 года Google Play прекратит делать платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета находятся в России. Доход от продаж по всему миру начисляться не будет.

Так же станет невозможна монетизация. Все попытки пользователей приобрести платные приложения, сделать покупку или оформить подписку у тех разработчиков, банковский счет которых находится в стране будут отклоняться.

«Если ваш банковский счет для зачисления дохода открыт в России, то после финальной выплаты 15 января 2025 года мы больше не сможем перечислять вам средства», — сказано в сообщении компании.

Мера вступает в силу в 22:00 25 декабря мск. Платежи будут проводиться до 15 января.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал «Оракл компьютерное оборудование» банкротом и постановил открыть конкурсное производство в августе 2023 года. Oracle получила разрешение от американского регулятора на выкуп долгов своей дочерней компании в России, после чего разослала кредиторам письма с соответствующим предложением, рассказал ее представитель в суде.