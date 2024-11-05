Компания Physical Intelligence, занимающаяся разработкой базового программного обеспечения для роботов, привлекла $400 млн, благодаря чему ее капитализация достигла $2,4 млрд. Инвесторами стали OpenAI, Thrive Capital, Lux Capital и основатель Amazon Джефф Безос, сообщает Reuters.

Physical Intelligence создает универсальное программное обеспечение, которое подойдет любому роботу и избавит от необходимости разрабатывать отдельное ПО для каждой модели.

Технологические гиганты, включая Microsoft, Google, Amazon и Nvidia, инвестируют миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта. По оценкам венчурной компании Accel, к концу 2024 года финансирование ИИ и облачных компаний в США, Европе и Израиле достигнет $79,2 млрд.

Согласно веб-сайту Physical Intelligence, стартап работает над «внедрением универсального ИИ в физический мир», и намерен сделать это путем разработки крупномасштабных моделей и алгоритмов искусственного интеллекта для роботов.

Physical Intelligence надеется, что эта модель станет первым шагом на пути к его конечной цели — разработке общего искусственного интеллекта или AGI. Это термин, используемый для описания технологии ИИ, которая соответствует уровню человеческого интеллекта или превосходит его в широком спектре задач.

Ранее подразделение Amazon Web Services из Сиэтла заявило, что инвестирует более $500 млн в три проекта, которые находятся в штате Вашингтон, Вирджинии и Пенсильвании. Решение связано с тем, что компания испытывает большую потребность в чистой энергии, поскольку расширяет свои услуги в сфере генеративного ИИ, а также, чтобы добиться нулевых выбросов углерода.