На саммите DealBook основатель Amazon Джефф Безос отметил: за последние 50 лет мир стал лучше по многим ключевым показателям. Уровень детской смертности снизился, грамотность повысилась, бедность — в целом сократилась. Но есть и темная сторона этого прогресса.

Фото: соцсети Джеффа Безоса

По его словам, состояние природы серьезно ухудшилось: океаны, реки и леса подверглись загрязнению и истощению из-за роста населения Земли. Он подчеркнул, что именно экология стала той областью, где ситуация пошла в обратном направлении.

Amazon, как признал сам бизнесмен, также несет часть ответственности. Согласно отчету о корпоративной устойчивости за 2022 год, компания выбросила 70,74 миллиона тонн CO₂. Это примерно 1,1% от общего объема выбросов в США и значительно больше, чем у конкурирующего Walmart за тот же период.

Хотя в отчете Amazon за 2023 год говорится о сокращении выбросов, полное достижение нулевых углеродных показателей компания планирует только к 2040 году. Влияние таких выбросов критично для климата планеты и глобального потепления.

Высказывание Безоса о качестве жизни перекликается с мнением покойного миллиардера и инвестора Чарли Мангера, который в 2022 году отметил, что людям не следует недооценивать, как сильно изменился мир к лучшему.

«Люди менее счастливы с текущими обстоятельствами, чем тогда, когда жизнь была значительно труднее, — утверждал Мангер, которому на тот момент исполнилось 98 лет. — Это кажется странным для человека моего возраста, так как я пережил самую сложную эпоху, когда трудности были совершенно невыносимыми».

Безос уже много лет инвестирует в технологии, которые могли бы помочь решить ресурсные проблемы Земли. Его компания Blue Origin занимается разработкой ракет, космических станций, луноходов и пилотируемых кораблей. За последние два десятилетия он вложил в космос миллиарды долларов, рассчитывая, что космическое пространство сможет обеспечить человечество ресурсами.

По его словам, человечество может получать бесконечную энергию и материалы за пределами Земли. Действительно, согласно НАСА, на Марсе можно добывать важные ресурсы вроде воды, кислорода и метана. Это делает перспективу освоения других планет особенно значимой в условиях истощения земных запасов.

Компания Безоса уже провела девять успешных пилотируемых запусков, последний из которых состоялся в ноябре 2024 года. Он с оптимизмом смотрит на будущее Blue Origin, говоря, что этот проект может стать «лучшим бизнесом», которым он когда-либо занимался. Но добавляет: «На это уйдет время».

Подход Безоса к освоению космоса отличается от позиции Илона Маска и SpaceX. Если Маск говорит о колонизации Марса как об основной миссии своей компании, то Безос делает акцент на сохранении Земли. «План Б отсутствует. Мы обязаны спасти Землю, — заявил он. — Мы отправили автоматические станции на все планеты Солнечной системы. Это и есть хороший план».