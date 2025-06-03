Легендарный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан сделал неожиданное заявление о современных технологиях в кино. 71-летний артист признался, что не стал бы сам выполнять рискованные трюки, если бы начинал свою карьеру сегодня. Причиной тому, по его словам, являются искусственный интеллект, спецэффекты и зеленые экраны, которые изменили подход к созданию экшен-сцен.

Джеки Чан, известный выполнением самых впечатляющих трюков в истории кино, поделился своими мыслями на премьере фильма «Каратэ-пацан: Легенды» в Нью-Йорке. Он отметил, что ему повезло начать карьеру в то время, когда актерам приходилось полагаться на собственные силы. «Если бы я работал в эту эру, не думаю, что стал бы делать трюки сам», – заявил Чан.

По словам актера, современные киностудии, координаторы трюков и режиссеры сами не стремятся к тому, чтобы звезды рисковали на сьемочной площадке. Главная причина – финансовые риски. «Если что-то пойдет не так, и звезда получит травму, это может остановить все сьемки. Это может стоить очень больших денег», – пояснил Чан. В былые времена ему приходилось все делать самому, и именно это, по его мнению, сделало его «Джеки Чаном».

Несмотря на некоторое затишье в карьере, Джеки Чан возвращается в Голливуд, вновь исполняя роль Мистера Хана в новой части «Каратэ-пацана». На вопрос о подготовке к выполнению трюков, актер ответил, что специальная подготовка ему больше не нужна. «Я тренируюсь каждый день уже 64 года. Я дерусь, дерусь, дерусь», – сказал он в интервью.

Хотя Джеки Чан снимается с 1960-х годов, он не собирается прекращать выполнять трюки. Сообщается, что все трюки в «Каратэ-пацан: Легенды» он исполняет сам. «Я уже не тот, что в 20 лет, когда мог сделать тройной удар ногой в воздухе, – признался актер. – Теперь я делаю один удар».