Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг ушел из компании, которую возглавлял много лет. Он оставил пост гендиректора, должность президента и место в совете директоров. Временно руководить производителем чипов будет финансовый директор Колетт Кресс, говорится в пресс-релизе компании.

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Кресс также занимает должность исполнительного вице-президента. Она продолжит отвечать за финансы до назначения постоянного главы компании. Совет директоров уже ищет преемника Хуанга среди сотрудников Nvidia и внешних кандидатов. Председателем совета стал Харви Джонс.

Он заявил, что совет доверяет Кресс и действующей управленческой команде. По словам Джонса, компания продолжит выполнять обязательства перед клиентами и реализовывать технологические планы без перебоев.

Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 года. До прихода в компанию она почти 25 лет занимала финансовые должности в технологическом секторе, в том числе в Cisco и Microsoft. Финансовые результаты Nvidia за третий квартал 2027 финансового года должны выйти 17 ноября.

В начале ноября СМИ сообщили о предполагаемых отношениях Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг — основательницей сингапурской Megaspeed International, которая закупает чипы Nvidia. По данным The New York Times, американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой. Пекин отвергает эти обвинения.

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Позднее The New York Times со ссылкой на пятерых бывших и действующих сотрудников Nvidia написала о возможных отношениях Хуанга с Кимберли Пауэлл, 48-летним вице-президентом компании по направлению здравоохранения. Она непосредственно подчиняется главе Nvidia.

8 ноября Nvidia объявила о независимом расследовании после публикаций о возможных контактах Хуанга с иностранной разведкой. Компания заявила, что не видит оснований считать, что национальная безопасность США или ее коммерческие секреты оказались под угрозой.

10 ноября инвесторы подали коллективный иск против Nvidia и Хуанга. Они обвинили руководство в сокрытии информации о связях с Megaspeed International, которую подозревают в содействии обходу экспортных ограничений США.

12 ноября The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia обсуждал возможную отставку Хуанга. По данным Bloomberg, одним из вариантов было назначение его председателем совета директоров. При этом компания не сообщала, связана ли смена руководства с публикациями о личной жизни Хуанга, расследованием или иском инвесторов.

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