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Уволить или ограничить полномочия: совет директоров Nvidia обсуждает судьбу своего CEO Дженсена Хуанга

В руководстве корпорации Nvidia разворачивается кризис, связанный с вероятным отстранением от должности генерального директора Дженсена Хуанга. По данным газеты The Wall Street Journal, руководство созвало экстренные заседания для рассмотрения процедуры отстранения сооснователя компании. Подобный управленческий кризис может привести к потере компанией около одного триллиона долларов рыночной капитализации.

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Причиной разбирательств стали результаты расследований сразу двух независимых инцидентов, касающихся связей Хуанга с подчиненными.  Первый инцидент связан с подозрениями американских спецслужб в отношении топ-менеджера Элис Хуанг. Разведка США предполагает, что она могла координировать каналы нелегальных поставок санкционных чипов на китайский рынок.

Дженсен Хуанг признал наличие с ней внебрачной связи, после чего совет директоров привлек юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения независимой проверки.

Второе расследование касается служебного романа главы компании с вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Источники газеты The New York Times сообщили о служебном романе генерального директора с вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Источники ссылаются на наличие видеозаписи из отеля в Сан-Хосе, сделанной во время профильной конференции Nvidia GTC. Согласно кодексу этики Nvidia, сотрудникам предписывается избегать ситуаций, в которых их действия создают конфликт, включая личные отношения.

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На фоне разгорающегося скандала Дженсен Хуанг провел закрытую встречу с сотрудниками штаб-квартиры в Санта-Кларе. Во время выступления он признал факт супружеской неверности и взял на себя ответственность за репутационные риски. При этом генеральный директор попытался перевести внимание коллектива на текущие операционные задачи и графики поставок новых продуктов.

CEO Nvidia отказался от проведения сессии вопросов и ответов, чем вызвал недовольство среди сотрудников и менеджеров среднего звена. Многие расценили такой подход как попытку замять кризис в условиях неопределенности.

По данным источником изданий The Wall Street Journal, Fortune и The Block, совет директоров рассматривает два возможных сценария развития событий. Радикальный вариант предполагает принудительное сложение полномочий генерального директора с назначением временного руководителя.

Более мягкий сценарий сводится к ограничению власти Хуанга с сохранением за ним роли технического визионера или председателя без права оперативного управления. Аналитики прогнозируют, что уход харизматичного лидера может стоить компании до $1 трлн рыночной стоимости.

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Отраслевые эксперты выделяют нескольких потенциальных преемников на случай отставки Дженсена Хуанга. Наиболее вероятным кандидатом на пост временного руководителя считается действующий финансовый директор Колетт Кресс. Инженеры компании отдают предпочтение вице-президенту Иэну Баку, создателю экосистемы CUDA. В числе возможных вариантов также рассматривается кандидатура дочери основателя Мэдисон Хуанг.

На фоне новостей о нестабильности в руководстве Nvidia акции конкурентов, таких как AMD и Broadcom, продемонстрировали рост на внебиржевых торгах.

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