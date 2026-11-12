В руководстве корпорации Nvidia разворачивается кризис, связанный с вероятным отстранением от должности генерального директора Дженсена Хуанга. По данным газеты The Wall Street Journal, руководство созвало экстренные заседания для рассмотрения процедуры отстранения сооснователя компании. Подобный управленческий кризис может привести к потере компанией около одного триллиона долларов рыночной капитализации.

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Причиной разбирательств стали результаты расследований сразу двух независимых инцидентов, касающихся связей Хуанга с подчиненными. Первый инцидент связан с подозрениями американских спецслужб в отношении топ-менеджера Элис Хуанг. Разведка США предполагает, что она могла координировать каналы нелегальных поставок санкционных чипов на китайский рынок.

Дженсен Хуанг признал наличие с ней внебрачной связи, после чего совет директоров привлек юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения независимой проверки.

Второе расследование касается служебного романа главы компании с вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Источники газеты The New York Times сообщили о служебном романе генерального директора с вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. Источники ссылаются на наличие видеозаписи из отеля в Сан-Хосе, сделанной во время профильной конференции Nvidia GTC. Согласно кодексу этики Nvidia, сотрудникам предписывается избегать ситуаций, в которых их действия создают конфликт, включая личные отношения.

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На фоне разгорающегося скандала Дженсен Хуанг провел закрытую встречу с сотрудниками штаб-квартиры в Санта-Кларе. Во время выступления он признал факт супружеской неверности и взял на себя ответственность за репутационные риски. При этом генеральный директор попытался перевести внимание коллектива на текущие операционные задачи и графики поставок новых продуктов.

CEO Nvidia отказался от проведения сессии вопросов и ответов, чем вызвал недовольство среди сотрудников и менеджеров среднего звена. Многие расценили такой подход как попытку замять кризис в условиях неопределенности.

По данным источником изданий The Wall Street Journal, Fortune и The Block, совет директоров рассматривает два возможных сценария развития событий. Радикальный вариант предполагает принудительное сложение полномочий генерального директора с назначением временного руководителя.

Более мягкий сценарий сводится к ограничению власти Хуанга с сохранением за ним роли технического визионера или председателя без права оперативного управления. Аналитики прогнозируют, что уход харизматичного лидера может стоить компании до $1 трлн рыночной стоимости.

Отраслевые эксперты выделяют нескольких потенциальных преемников на случай отставки Дженсена Хуанга. Наиболее вероятным кандидатом на пост временного руководителя считается действующий финансовый директор Колетт Кресс. Инженеры компании отдают предпочтение вице-президенту Иэну Баку, создателю экосистемы CUDA. В числе возможных вариантов также рассматривается кандидатура дочери основателя Мэдисон Хуанг.

На фоне новостей о нестабильности в руководстве Nvidia акции конкурентов, таких как AMD и Broadcom, продемонстрировали рост на внебиржевых торгах.

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