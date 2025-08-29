Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют ввести единые правила для трансграничной электронной торговли, включая беспошлинный порог в €200 для ввоза товаров физлицами через маркетплейсы. Заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по этому вопросу состоится 12 сентября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект повести заседания в распоряжении.

Freepik

Для товаров, превышающих указанный лимит, предлагается ввести пошлину в размере 5% от стоимости, но не менее €1 за 1 кг. Ранее коллегия ЕЭК рассматривала эти документы в декабре 2024 года, а окончательное утверждение остается за вице-премьерами стран союза.

Сейчас онлайн-заказы из-за рубежа приравниваются к почтовым отправлениям для личного пользования с аналогичным порогом в €200 и пошлиной 15% на более дорогие товары. Новые правила фактически снизят ставку для e-commerce, хотя ранее планировалось поэтапное уменьшение беспошлинного лимита: до €100 в 2026 году и до €50 в 2027 году.

Представитель Минфина России пояснил, что изменения касаются выделения электронной торговли в отдельный вид деятельности и не меняют существующие ставки, а вводят новые для этой категории.

По данным ФТС, в 2024 году объем экспресс-грузов в рамках международной e-commerce превысил 83 млн отправлений, что вдвое больше, чем в 2023 году (41,9 млн).

В декабре 2023 года страны ЕАЭС одобрили поправки в свой договор и Таможенный кодекс, которые определяют статус операторов e-commerce и вводят специальную декларацию. Они ратифицированы во всех странах, кроме Казахстана.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ-2025 сообщил о планах ввести НДС на товары из-за рубежа, реализуемые электронными магазинами. Ведомство готово обсуждать поэтапное введение НДС с постепенным доведением ставки до стандартного уровня в течение 1–3 лет, отметил тогда он. В Минфине сообщили, что вопросы введения налога в настоящее время обсуждаются, никаких решений пока не принято.