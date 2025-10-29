Международный пищевой гигант PepsiCo, в портфель которого входит более 500 брендов, включая Pepsi и Lay’s, объявил о первом за более чем два десятилетия глобальном ребрендинге. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе.

В заявлении холдинга подчеркивается, что новый фирменный стиль — это не просто смена логотипа, а стратегический шаг, отражающий текущую идентичность компании и ее амбициозные планы на будущее. Глобальные обновления призваны символизировать энергию, оптимизм и курс на преобразования, которые определят развитие PepsiCo в 2025 году и в последующие годы.

Кроме того, ребрендинг стал возможностью продемонстрировать масштаб и разнообразие продуктового портфеля компании. Этот шаг особенно важен на фоне того, что, по данным компании, лишь 21% потребителей способны назвать какой-либо другой бренд PepsiCo, кроме Pepsi.

С 2001 года корпоративная символика холдинга состояла из синего названия компании PepsiCo, перед которым располагалось схематичное изображение земного шара, составленное из полос желтого, красного, зеленого и синего цветов.

Новый логотип представляет собой стилизованную белую букву P, окруженную фигурами различных цветов. Под ним курсивом написано название компании и размещен слоган Food. Drinks. Smiles. («Еда. Напитки. Улыбки»).

«Наш новый фирменный стиль смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся оказывать положительное влияние по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов питания и напитков», — сказал председатель совета директоров и генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта.

В пресс-релизе PepsiCo говорится, что каждый элемент новой цветовой палитры логотипа наполнен смыслом и отражает ключевые направления деятельности и ценности компании:

желтый олицетворяет пищевые продукты и сельское хозяйство;

синий символизирует воду и напитки;

светло-зеленый обозначает положительное влияние на «людей и планету», то есть устойчивое развитие и социальную ответственность;

темно-зеленый полумесяц («улыбка») подчеркивает ориентированность на потребителя.