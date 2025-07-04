В 1985 году Coca-Cola представила обновленную версию своего флагманского напитка — с новым, более мягким и сладким вкусом под названием New Coke. Так компания решила ответить на усиливающуюся конкуренцию с Pepsi, чей вкус, по результатам слепых тестов, нравился потребителям больше.

Решение было радикальным: новая формула полностью вытеснила оригинальную. Старую версию напитка сняли с производства — не как временную альтернативу, а как замену. Предполагалось, что обновленный продукт станет началом новой эры Coca-Cola. Но все пошло не по плану.

Несмотря на благоприятные результаты тестов, реальная реакция потребителей оказалась настороженной, а местами — враждебной. Люди воспринимали оригинальный напиток не просто как вкус, а как часть традиций, культурного контекста. В короткие сроки Coca-Cola получила тысячи обращений, в том числе от лояльных клиентов, которые не понимали, зачем был изменен продукт, который не вызывал нареканий.

Спустя 79 дней Coca-Cola вернула старую формулу под названием Coca-Cola Classic. New Coke продолжили продавать еще несколько лет, но в гораздо меньших объемах. В конечном итоге бренд отказался от нее полностью.

Попытка «обновить» то, что уже стало символом и ритуалом для миллионов людей, обернулась для компании репутационным кризисом. Сама Coca-Cola позже называла эту историю ценным уроком: ошибка была не в самом продукте — он объективно нравился многим — а в том, как компания обошлась с оригиналом.