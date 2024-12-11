Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компания смогла привлечь 565 млн руб., что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Pre-IPO (Pre-Initial Public Offering) — это стадия, предшествующая первичному публичному размещению акций (IPO). На этом этапе компания готовится к выходу на фондовый рынок, собирая капитал и привлекая инвесторов. Покупать бумаги на сумму до 600 тыс. руб. в год могут и неквалифицированные инвесторы, а для квалифицированных ограничений нет.

В пресс-службе Ultimate Education официально подтвердили факт завершения pre-IPO и объем привлеченных средств в размере 565 млн руб. Размещение проходило на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки выступили «Альфа-Инвестиции».

Начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций брокера «Альфа-Инвестиции» Мария Давыдовская сообщила, что привлеченные средства позволят компании ускорить развитие бизнеса и подготовиться к выходу на биржу в ближайшие несколько лет.

По данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования, а также является лидером по росту в сегменте и входит в топ-100 быстрорастущих технологических компаний в России.

В холдинг Ultimate Education входят семь индустриальных онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН.

Оборот компании за 2023 год увеличился на 59% год к году и составил 2,4 млрд руб., а EBITDA — 348 млн. руб.

«Это уникальный опыт для отрасли онлайн-образования, когда компания идет публичным путем и достигает сразу таких высоких результатов, — комментирует Алексей Примак, основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий, член совета директоров публичных компаний ПАО «Артген» и ПАО «ЦГРМ „Генетико“». — За последние пять лет выручка российских EdTech-компаний выросла в 8,5 раз (в 2023 году — на 31%)».

Ранее медтех-сервис Via MD привлек $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова, что стало не только важным этапом перехода стартапа от модели классического венчура к распределенному финансированию проекта, но и одной из первых сделок на российском рынке по принципам исламского банкинга.