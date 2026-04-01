Консалтинговая компания NF Group составила рейтинг самых высоких деловых пространств в мире. Аналитики выяснили, что премиальные офисы в небоскребах занимают преимущественно финансовые корпорации, сырьевые гиганты и IT-компании. Архитектурное бюро Gensler указывает на прямую экономическую выгоду таких решений. По их данным, элитные офисы могут повышать эффективность сотрудников почти вдвое.

Большая часть самых высоких коммерческих площадей сосредоточена в Азии. Подобные объекты активно строят в Китае, Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Финансовый конгломерат Ping An Insurance занимает площади в небоскребе Ping An Finance Centre в Шэньчжэне. Технологический гигант Alibaba и банк J.P. Morgan разместили свои штаб-квартиры в шанхайской Shanghai Tower. Корейский конгломерат Lotte Group базируется в собственной сеульской башне Lotte World Tower.

Российский крупный бизнес также активно инвестирует в высотную недвижимость. Сразу два отечественных небоскреба вошли в десятку мирового рейтинга высотности. В московской «Башне Федерации» расположены офисы ВТБ, а также крупных добывающих и технологических компаний. Сейчас на 90–94 этажах комплекса готовят к продаже трехуровневое пространство F-375 с персональными лифтами. Брокеры позиционируют этот актив как штаб-квартиру для крупного инвестиционного фонда.

Второе место по высотности в России занимает петербургский «Лахта-Центр». Высота шпиля достигает 462 метров, а последний эксплуатируемый этаж располагается на высоте 360 метров. Главным резидентом и инвестором проекта выступает «Газпром». Возведение небоскреба потребовало сложных инженерных решений. Строителям пришлось закладывать фундаментные сваи на глубину 86 метров из-за особенностей северного климата.

Офисы в небоскребах перестали быть только вопросом имиджа. Компании используют такие пространства, чтобы привлекать сотрудников и демонстрировать надежность партнерам. Премиальная недвижимость подчеркивает статус компании и ее амбиции на международном рынке. При этом закрытость владельцев, например в дубайском «Бурдж Халифа» (828 метров), лишь подогревает интерес инвесторов к этому сегменту.

