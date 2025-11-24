Российский рынок кофеен претерпевает значительные изменения. За январь-октябрь 2025 года количество покупок в традиционных кофейнях сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании «Платформы ОФД» и сети «Точка черного», пишет «Коммерсант». При этом отмечается рост оборота на 10%, достигнутый исключительно за счет увеличения среднего чека на 14,4% — до 412 руб.

Freepik

Эксперты выделяют несколько взаимосвязанных причин наблюдаемой тенденции. По словам директора по развитию сети Cofix Екатерины Пановой, основным драйвером изменений стало уменьшение реальных доходов населения.

Наиболее чувствительной к изменению цен оказалась самая многочисленная категория потребителей, ориентированных на экономию. Как отмечает директор по маркетингу ГК «Шоколадница» Наталия Савостина, особенно острая конкуренция наблюдается в сегменте, где чашка кофе стоит менее 150 руб.

Значительная часть потребителей переориентировалась на альтернативные форматы: в сегменте кофеен самообслуживания зафиксирован рост числа чеков на 9%. Оборот в этом сегменте увеличился на 7% при росте среднего чека на 4,9%. Традиционные ретейлеры активно развивают кофе-пойнты, перенаправляя часть аудитории.

Операторы кофейного рынка предпринимают различные меры для адаптации к новым условиям:

● кофейни работают над снижением себестоимости и корректировкой продуктового предложения;

● сохраняются доступные абонементы при общем росте цен;

● традиционные кофейни делают ставку на создание особой атмосферы и эксклюзивные коллаборации

По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе покупательная способность останется ключевым фактором, определяющим выбор потребителей между форматами. Сергей Каледин из Uvenco отмечает устойчивый пятилетний тренд роста спроса на кофейни самообслуживания. При этом Наталия Савостина прогнозирует дальнейшее увеличение доли потребителей, ориентированных на экономию, что будет способствовать сохранению текущих рыночных тенденций.