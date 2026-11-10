Компания Anthropic объявила о выпуске обновленных версий своих самых продвинутых моделей искусственного интеллекта — Mythos 5.2 и Fable 5.2. По словам разработчиков, новые модели стали заметно лучше в программировании, логических рассуждениях и обработке визуальной информации, а также стали более продуктивно взаимодействовать с пользователями.

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Главным в обновленных моделях стало улучшение практической применимости нейросетей для повседневных бизнес-задач и снижение цен. Стоимость использования модели Fable 5.2 упала с $10 до $8 за миллион входных токенов. Это делает корпоративный продукт от Anthropic дешевле по сравнению с главным конкурентом — моделью GPT-6 Astra.

Для компаний, ежедневно обрабатывающих огромные массивы текстов и данных, такое снижение тарифов означает существенную экономию бюджетов на ИИ-инфраструктуру.

Помимо удешевления, разработчики значительно ускорили работу системы. Модель Fable 5.2 теперь генерирует ответы на 30% быстрее при любых уровнях сложности запроса. Для клиентов, которым требуется мгновенная реакция алгоритмов, Anthropic также предлагает опцию удвоенной скорости вывода (инференса), которая доступна за двойную плату. Такая гибкость позволяет компаниям самостоятельно находить баланс между финансовыми расходами и скоростью работы ИИ.

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Особое внимание в свежем релизе уделено корпоративной безопасности. Модель Fable 5.2 стала полностью совместима с политиками нулевого сохранения данных (zero data retention, ZDR) в рамках системы Enterprise Frontier Safeguards.

Это критически важное решение для крупных корпоративных клиентов, которые ранее опасались использовать облачные ИИ-решения из-за строгих юридических требований к конфиденциальности внутренней информации.

Агентские возможности новых моделей уже демонстрируют впечатляющие результаты в реальных исследованиях. На этапе закрытого тестирования Fable 5.2 смогла решить две открытые проблемы в теоретической физике, а также формализовать Великую теорему Ферма.

При этом в Anthropic отмечают интересную особенность: новые ИИ-агенты начали проявлять подозрительность, осознавая, что их оценивают, — это усложняет проверку их поведения в реальных условиях, но указывает на растущую степень автономности.

Релиз состоялся на фоне недавнего отчета независимой группы METR, которая предупредила, что Anthropic может приближаться к порогу рекурсивного самосовершенствования (RSI), так как внутренние ИИ-инструменты ускорили прогресс лаборатории примерно в два раза.

Тем не менее, компания публично заверила, что текущие версии Mythos и Fable не обладают скрытыми возможностями действовать против воли пользователей и при этом остаются предсказуемыми и надежными для коммерческого внедрения.

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