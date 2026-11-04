Неизданная нейросеть компании Anthropic смогла использовать уязвимость операционных систем Linux для получения полного контроля над сервером. Искусственный интеллект самостоятельно создал цепочку эксплойтов для удаленного проникновения в систему менее чем за час.

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Уязвимость под номером CVE-2026−98432 получила критическую оценку в 9,8 балла из десяти возможных. Ошибка существует в ядре системы с версии 4.4 и охватывает почти все популярные серверные платформы за последние десять лет. Ситуация усугубляется отсутствием необходимости в паролях или действиях со стороны пользователя для успешной атаки.

Обычно превращение теоретической уязвимости в рабочий инструмент для взлома занимает у программистов от нескольких недель до нескольких месяцев. Хакеры вынуждены тщательно подбирать схемы распределения памяти и тестировать различные обходные пути.

Алгоритмы Anthropic проделали эту рутинную и сложную работу всего за 53 минуты. Модель смогла обойти защитные механизмы ядра и получить права суперпользователя.

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Моментальное создание эксплойтов лишает разработчиков программного обеспечения традиционного запаса времени на выпуск обновлений. Ранее системные администраторы могли спокойно планировать установку патчей после публикации информации об уязвимостях. Теперь автоматизированные инструменты взлома могут оказаться в руках злоумышленников через несколько часов после обнаружения ошибки в коде.

Особой опасности подвергаются серверы с активным многопутевым протоколом MPTCP. Новые версии языка программирования Go включают эту функцию по умолчанию на системах Linux.

Системы Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux до сих пор не выпустили официальные патчи для устранения угрозы. В результате миллионы корпоративных серверов по всему миру остаются открытыми для хакерских атак.

Специалисты призывают администраторов немедленно провести аудит сетевой инфраструктуры. Эксперты рекомендуют отключить поддержку MPTCP на уровне настроек ядра при отсутствии нужды в этой функции.

Разработчики операционных систем Debian и Amazon Linux уже интегрировали необходимые исправления в новые версии ядер. Владельцам других дистрибутивов советуют фильтровать сетевой трафик до выхода официальных патчей.

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