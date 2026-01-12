Чемпион мира «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг успешно перенес дух соперничества с гоночной трассы в мир венчурных инвестиций. Компания Rosberg Ventures под его руководством привлекла финансирование в размере $100 млн, что вывело ее в число наиболее заметных инвестиционных фондов, созданных бывшими профессиональными спортсменами, пишет Bloomberg.

Freepik

В январе компания завершила формирование своего третьего фонда, в результате чего совокупный объем капитала под ее управлением достиг $200 млн. Таким образом, Росберг влился в круг таких знаменитостей, как Леброн Джеймс и Серена Уильямс, активно осваивающих рынок технологических стартапов. При этом на фоне экономической турбулентности и дорогих кредитов малым игрокам приходится особенно трудно в конкуренции с крупными венчурными компаниями.

Росберг выбрал для своего фонда особую нишу, сосредоточившись на инвестициях в диапазоне от $2млн до $5 млн. Основатель описывает эту модель как «совместную», поскольку она не предполагает борьбы за контроль над компаниями и позволяет избегать прямого противостояния с инвестиционными гигантами. «Я не могу прийти в футбол и сразу начать обыгрывать «Манчестер Сити»», — приводит он аналогию, поясняя выбранный подход.

Завершив карьеру в автоспорте, Росберг начал с прямых вложений в стартапы, что принесло ему разнообразный опыт. В его инвестиционном портфеле присутствуют успешные кейсы, такие как доли в SpaceX и Lyft, но был и неудачный опыт финансирования компании воздушного такси Lilium, объявившей о банкротстве в прошлом году.

В настоящее время Rosberg Ventures функционирует преимущественно как фонд фондов, инвестируя в авторитетные венчурные компании, однако параллельно наращивает объем прямых вложений. Среди ее активов — доля в компании ClickHouse, разрабатывающей решения для работы с базами данных и выделившейся из «Яндекса». В мае этого года оценка ClickHouse достигла $6,35 млрд.

Для поиска перспективных возможностей Росберг применяет прямые методы, рассылая сообщения основателям стартапов через LinkedIn. Он также задействует свою известность, организуя встречи предпринимателей и инвесторов в рамках мероприятий «Формулы-1».

Дополнительным элементом стратегии бывшего гонщика является содействие в заключении партнерств между стартапами и крупными немецкими корпорациями, чьи владельцы, в свою очередь, выступают инвесторами его фонда. В обмен на эту помощь стартапы предоставляют Rosberg Ventures доступ к инвестициям в свои венчурные фонды.