Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден мертвым в подмосковном Одинцово. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Источник: пресс-служба Министерства транспорта РФ

Как следует из сообщения, тело экс-министра обнаружено с огнестрельным ранением в его личном автомобиле.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в комментарии официального представителя СК Светланы Петровой.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности. Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен заместитель министра Андрей Никитин (до этого с 2017 года он возглавлял Новгородскую область).

Отставку Старовойта прокомментировал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что освобождение с поста не было связано с утратой доверия.

Роман Старовойт занимал должность министра транспорта с мая 2024 года. Ранее он был главой Курской области.