После того как его компания QuickNode, запустившая платформу для блокчейн-разработчиков, достигла зрелого этапа и привлекла свыше $100 млн инвестиций, предприниматель Остон Бансен задумался о реализации новой идеи: он решил, что людям может понравиться возможность открывать двери с помощью iPhone.

Freepik

В октябре прошлого года он покинул QuickNode и основал стартап AccessGrid, который создает API, позволяющие компаниям управлять цифровыми ключами и пропусками напрямую через Apple Wallet и Google Wallet.

По словам Бансена, приложение AccessGrid позволяет открывать двери даже при заблокированном или выключенном iPhone, а также автоматически синхронизируется с Apple Watch.

Компания официально запустилась в апреле, а на этой неделе объявила о привлечении $4,4 млн начальных инвестиций под руководством фонда Harlem Capital.

Бансен считает, что рынок систем контроля доступа «застрял в конце 1990-х годов». Большинство решений до сих пор работают локально, не используют облако и опираются на устаревшие технологии карт-идентификаторов, уязвимых к взлому.

«AccessGrid заменяет эти системы API, который выдает неклонируемые, зашифрованные учетные данные, которые можно мгновенно отозвать через облако. Мы считаем, что пришло время привести физическую безопасность к стандартам 2025 года», — отметил предприниматель.

В отличие от QuickNode, где у него было трое сооснователей, новый проект Бансен развивает самостоятельно. Процесс привлечения инвестиций он называет «отвлекающим фактором».



На рынке AccessGrid конкурирует с такими стартапами, как SwiftConnect и Sharry, однако, по словам Бансена, компания отличается подходом:

«Мы не продаем контракты на обслуживание и не занимаемся интеграцией с оборудованием. Мы создаем исключительно API-платформу для разработчиков, а не приложение для конечных пользователей», — пояснил он.

Привлеченные средства стартап направит на развитие систем безопасности, создание новых продуктов и выход на рынок автомобильных решений.