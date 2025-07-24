Компания Neuralink Илона Маска намерена резко увеличить масштабы своей деятельности — к 2031 году она собирается проводить до 20 тыс. операций по вживлению мозговых имплантов ежегодно, что должно приносить более $1 млрд дохода. Эти амбициозные планы раскрываются во внутренних документах компании.

Dado Ruvic/Reuters

Согласно представленным данным, Neuralink планирует к 2029 году получить одобрение регуляторов США для своего первого коммерческого продукта под названием Telepathy, который позволит управлять техникой при помощи силы мысли. На этом этапе компания должна будет проводить около 2 тыс. операций в год с ожидаемым уровнем дохода в $100 млн.

В 2030 году должен выйти на рынок имплант Blindsight, с помощью которого станет возможно восстановление зрения у слепых людей. Это позволит увеличить количество операций до 10 тыс. в год и принесет доход свыше $500 млн.

Ключевой этап развития Neuralink намечен на 2031 год, когда компания рассчитывает выйти на показатель в 20 тыс. операций ежегодно с совокупным доходом в $1 млрд. В этот период должен появиться третий продукт — имплант Deep для лечения болезни Паркинсона и тремора.

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Сейчас технология остается экспериментальной: менее 10 человек смогли получить импланты в рамках клинических испытаний. Известно, что парализованные пациенты уже используют устройства Neuralink для управления компьютерами, а на обезьянах тестируется технология восстановления зрения.

Несмотря на перспективы, Neuralink предстоит преодолеть серьезные вызовы. Компания, текущая оценка которой составляет $9 млрд, уже привлекла $1,3 млрд инвестиций.

Однако ни один аналогичный нейроимплант пока не получил одобрения FDA для постоянного использования пациентами. Кроме того, Илон Маск известен своей склонностью к завышенным прогнозам — например, сроки появления полностью автономных автомобилей Tesla неоднократно переносились.