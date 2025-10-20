Бывшая специалистка по машинному обучению Microsoft Приянка Кулкарни основала стартап Casium, который использует искусственный интеллект для автоматизации оформления рабочих виз в США — от анализа кандидата до подачи документов.

Freepik

Сервис позволяет работодателям заменить необходимость обращения в юрфирмы и работу с таблицами Excel единым онлайн-порталом: система собирает публичные данные о кандидате, определяет подходящую визу (например, H-1B или O-1) и формирует черновики юридических писем.

По словам Кулкарни, Casium сокращает время оформления с нескольких месяцев до нескольких недель.

В 2025 году Casium привлек $5 млн в посевном раунде под руководством Maverick Ventures. Среди инвесторов — Ai2 Incubator и GTMfund.

Компания конкурирует с другими иммиграционными стартапами, включая Parley и Boundless.

Куркарни считает, что иммиграционные процессы — «последний непрозрачный участок HR-рынка», который нуждается в цифровизации.

Стартап обещает сделать оформление виз быстрее и прозрачнее, однако крупные работодатели могут по-прежнему полагаться на опытные юридические фирмы.