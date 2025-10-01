Президент США Дональд Трамп в начале сентября объявил о введении единовременного сбора в размере $100 тыс. за каждое новое заявление на визу H-1B. Программа ежегодно привлекает десятки тысяч квалифицированных специалистов из-за рубежа для работы в американских технологических и биотехнологических компаниях. Большинство экспертов видят в этой мере тормоз для развития стартапов в США.

Freepik

Основатель юридической фирмы Alcorn Immigration Law Софи Элкорн назвала изменения «непосредственным кризисом» для стартап-экономики и фактически «непреодолимым налогом для фаундеров». Политика останавливает потенциальных создателей новых Zoom или Nvidia еще до старта, хотя администрация заявляет о намерении привлечь лучшие кадры. Юрист уже наблюдает, как иммигранты замораживают планы покинуть крупные компании ради собственных проектов.

Юджин Малобродский, управляющий партнер One Way Ventures, отметил, что сбор ставит стартапы в невыгодное положение в конкуренции с гигантами вроде OpenAI и Google, для которых $100 тыс. — незначительная сумма. Его фонд инвестирует в стартапы, основанные иммигрантами, и Малобродский согласен с необходимостью реформы H-1B, но считает предложенный путь абсурдным.

Партнер-основатель Unshackled Ventures Манан Мехта, высказал противоположное мнение, рассматривая политику как возможность модернизировать 35-летнюю систему. Изменения, по его словам, сместят фокус на альтернативные пути:

Визу O-1 — неиммиграционная виза, которая позволяет иностранным гражданам, обладающим «выдающимися способностями» в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте, а также выдающимися достижениями в кино- и телеиндустрии, работать в Соединенных Штатах.

International Entrepreneur Rule — специальная программа Министерства внутренней безопасности США (DHS), позволяющая иностранным предпринимателям, чьи стартапы имеют значительный потенциал для роста и создания рабочих мест, въехать в США и пребывать в стране до пяти лет для развития своего бизнеса.

Элкорн также предупредила, что без доступа к талантам стартапы будут умирать, переезжать за границу или не создаваться вовсе, а блестящие умы уйдут к конкурентам в Китае и на Ближнем Востоке.

Читайте также Китай введет специальные визы для молодых иностранных техспециалистов

На фоне увеличения стоимости амеркианской визы Китай с 1 октября запустил свою программу K для привлечения молодых иностранных выпускников в областях науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Она предоставляет возможность проживания и трудоустройства выпускникам вузов соответствующих специальностей даже без наличия твердого предложения о работе.