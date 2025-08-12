Венчурный фонд Leonis Capital собрал $25 млн на развитие новых компаний в области ИИ. Фонд поддержали крупные инвесторы, среди которых компании Nvidia Corp, OpenAI и Anthropic. Первый взнос Leonis составил $10 млн и был инвестирован в стартапы, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, среди которых Maintain X и Motion, сообщает Bloomberg.

Jenny Xiao

Фонд Leonis Capital был основан Джей Чжао в 2021 году и на данный момент базируется в Сан-Франциско. Чжао имеет большой опыт в области венчурных инвестиций и в своей работе опирается на аналитический подход, стремясь превзойти конкурентов. Соруководителем компании является Дженни Чжао, бывший сотрудник OpenAI. В фирме также работает команда из восьми исследователей, среди которых доктора наук, получившие степени в Гарварде и Стэнфорде, а также в Массачусетском технологическом институте.

Руководители фонда Leonis признаются, что собрать свой первый фонд на фоне нестабильной экономической обстановки было непросто. В 2024 году венчурные фонды США собрали 76,1 миллиард долларов, что является самым низким результатом за последние пять лет.

С помощью собственного программного обеспечения Leonis отслеживает публикации на GitHub и анализирует научные статьи перспективных стартапов, отбирая таким образом «жемчужины» и в дальнейшем «полируя» их с помощью инвестиций. Так, например, некоторые из их ранних инвестиционных проектов получили статус «юникорн», а самым успешным из них стал MaintainX, стоимость которого выросла в 200 раз.