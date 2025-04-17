Миллиардер и филантроп Мелинда Френч Гейтс любит запасаться советами на случай, если почувствует неуверенность. Всякий раз, когда кто-то говорит что-то полезное, Френч Гейтс записывает их цитаты. Но одна мудрость от ее давнего друга Уоррена Баффета, когда-то переданная ей и бывшему мужу Биллу Гейтсу, оказалась особенно полезной для ее работы в инвестиционной компании Pivotal Ventures.

Американский филантроп Мелинда Френч Гейтс.

«Если я становлюсь строга к себе в вопросах благотворительности, я вспоминаю, что сказал нам Уоррен Баффет: “Вы работаете над проблемами, которые оставило общество, и они оставили их не просто так. Они трудны, верно? Так что не будьте так строги к себе”», — вспоминает 60-летняя Френч Гейтс.

Некоторые эксперты согласны с советом Баффета. По словам Итана Кросса, организационного психолога из Мичиганского университета, несмотря на то, что нужно быть настойчивым и реалистичным в отношении своих целей, часто зацикливаться на ошибках или отсутствии прогресса может быть контрпродуктивно.

Он отмечает, что спортсмен, переживающий спад, скорее восстановится, если сосредоточится на том, как улучшить свои результаты в следующий раз, а не будет снова и снова представлять себе упущенную цель. Рекомендация психолога: разговаривайте с собой как жесткий тренер.

«Это не то же самое, что [сказать]: “Все будет хорошо, ты замечательный, ты уникальный”, — говорит Кросс. — Это может быть: “Соберись, Итан. Ты не потерпишь неудачу».

В последние десятилетия их семьи регулярно объединяли усилия в области филантропии: Баффетт был попечителем Фонда Гейтса с 2006 по 2021 год, а по состоянию на 2022 год пожертвовал на нужды фонда $36 млрд. В 2010 году они втроем стали соучредителями The Giving Pledge — кампании, в рамках которой миллиардеры обязуются отдать большую часть своего богатства в течение жизни.

Баффет дал супругам еще один совет вскоре после того, как они основали фонд в 2000 году: «Найдите свою цель в том, над чем вы работаете, и отпустите все остальное. Вы почувствуете себя лучше, если будете держать свои таланты в этой цели и продолжать работать над этими проблемами, и вы будете чувствовать себя менее виноватым, упуская другие вещи».

Оба совета имеют общую тему: если ваша самокритика мешает вам достичь цели, постарайтесь проявить терпение к себе.

Френч Гейтс может понадобиться это терпение для достижения ее долгосрочных целей. Согласно информации на сайте компании Pivotal Ventures, к концу 2026 года она намерена потратить $1 млрд на решение глобальных проблем, связанных с правами женщин. Чтобы увидеть результаты этих проектов, могут потребоваться годы или даже десятилетия, сказала Френч Гейтс.

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«Мы можем отслеживать такие вещи, как материнская смертность. Улучшится ли ситуация в ближайшие пять лет? — сказала она. — Кроме того, есть долгосрочные проблемы. Приближаемся ли мы к гендерному равенству?».