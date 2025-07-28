Туристический сервис Russpass запустил инновационный проект — аудиогиды по Москве, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Эта технологичная новинка позволяет горожанам и туристам знакомиться с достопримечательностями столицы в новом формате. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Среди первых локаций, представленных в сервисе, — парк «Яуза» — одна из крупнейших зеленых зон Москвы с экотропами и природным ландшафтом, и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева — старейшее в России учреждение, популяризирующее науку о живом с помощью интерактивных экспозиций и редких коллекций.

Цифровой помощник самостоятельно разрабатывает и озвучивает экскурсионные маршруты. В настоящее время доступно пять таких аудиогидов, однако их количество будет постоянно пополняться. По словам заммэра Натальи Сергуниной, до конца текущего года планируется создать аудиоэкскурсии более чем по 1,5 тыс. интересным местам Москвы.

Один из маршрутов посвящен литературному наследию столицы и включает посещение дома-музея Бориса Пастернака, музея-галереи Евгения Евтушенко и дома-музея Корнея Чуковского.

Другой маршрут знакомит с природными достопримечательностями, среди которых павильон №29 «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина.

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Историческая экскурсия «Вокруг и около Кремля» охватывает такие знаковые локации, как Государственный исторический музей, Александровский сад и парящий мост в парке «Зарядье».

Формат аудиогидов максимально удобен для пользователей. Каждая экскурсия представлена в виде плейлиста с возможностью свободного переключения между объектами. Звуковые дорожки дополнены фотографиями и текстовыми описаниями. Найти их в сервисе можно по специальной метке с изображением виртуального помощника МосКота.

Пользователи нового сервиса могут самостоятельно выбирать интересующие их достопримечательности из числа уже озвученных нейросетью, после чего система автоматически сформирует индивидуальный экскурсионный сценарий.