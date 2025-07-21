Медиа для предпринимателей «Инк» открывает новую тематическую неделю — с 21 по 27 июля редакция расскажет о профессии гида в России и разных вариантах экскурсий: городские, региональные, индивидуальные.

Тема этой недели — предприниматели, создающие авторские маршруты, городские прогулки, театрализованные экскурсии и просветительские проекты. Речь пойдет о монетизации локальных историй и борьбе за внимание аудитории в эпоху контента.

Своими историями и мнением о плюсах и минусах работы в отрасли поделились гендиректор сервиса поиска экскурсий Sputnik8 Игорь Петров, замглавы АСИ — директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова, историк архитектуры и руководитель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов, а также главный гид в кинопарке Москино Лиза Блинова и специалист в области инноваций в туристической индустрии и организатор конференций в TravelTech-индустрии Леонид Пустов.

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В эти дни редакция расскажет, какие самые дорогие экскурсии предлагаются в мире и почему они столько стоят; что такое промышленный туризм и как на нем заработать малому и среднему бизнесу; какие ошибки можно совершить, организуя городские экскурсии, и многое другое.

Все материалы проекта о прошедших ресторанной и туроператорской неделях и новые публикации можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia. Читателей ждут интервью с основателями компаний, аналитика, обзоры бизнес-моделей и дискуссии о будущем туристической отрасли в России.