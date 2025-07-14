Медиа для предпринимателей «Инк» в июле запускает сразу несколько «Тематических недель», посвященных ключевым сегментам туризма — туроператорам, экскурсиям и отелям. С понедельника, 14 июля, редакция на три недели погружается в ключевые сегменты рынка: туроператорский бизнес, экскурсионные проекты и гостиничную индустрию.

«Индустрия туризма — сложный и противоречивый рынок: высокая волатильность, непрозрачные правила, нестабильный спрос. Но именно здесь новые продукты и нестандартные модели могут выстрелить, и это поле возможностей для тех, кто готов рисковать», — заявила руководитель редакционных спецпроектов «Инка» Дарья Голикова.

С 14 июля по 3 августа читателей ждут интервью с основателями компаний из сферы туризма и гостеприимства, разборы бизнес-моделей и кейсов, дискуссии о будущем отрасли. По итогам цикла в московском офисе «Инка» пройдет неформальная встреча предпринимателей и представителей турбизнеса.

14–20 июля: Туроператоры и агентства

Первая неделя посвящена тем, кто формирует и продвигает турпродукты внутри России и за рубежом. Герои и эксперты поделятся опытом выхода на рынок, построения каналов продаж, работы с нестабильным спросом и управления лояльностью клиентов.

Среди участников этой недели исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, глава комиссии по кемпингам и глэмпингам, эксперт Госдумы Андрей Артюхов, руководитель проекта «Вкусы России» Анастасия Круглова, генеральный директор Интуриста Александр Мусихин, вице-президент РСТ Георгий Мохов и многие другие.

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21–27 июля: Экскурсионный туризм

Тема второй недели — предприниматели, создающие авторские маршруты, городские прогулки, театрализованные экскурсии и просветительские проекты. Речь пойдет о монетизации локальных историй и борьбе за внимание аудитории в эпоху контента.

28 июля — 3 августа: Отельный бизнес

Заключительная неделя июля — про тех, кто управляет объектами размещения: от городских отелей до загородных комплексов. Эксперты обсудят, как меняются требования туристов, почему сервис по-прежнему остается слабым звеном отрасли и с какими вызовами сталкиваются региональные гостиницы.

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В августе «Инк» продолжит серию тематических недель, переключившись на креативные индустрии — издательское дело, анимацию и кино.

Все материалы проекта можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia. Читателей ждут интервью с основателями компаний, аналитика, обзоры бизнес-моделей и дискуссии о будущем туристической отрасли в России.