Британское государственное подразделение Policy Lab привлекло игроков Grand Theft Auto к исследованию, результаты которого планировалось использовать при разработке государственной политики. Эксперимент провели в декабре 2024 года при поддержке Министерства образования Великобритании.

João Ferrão/Unsplash

Во время эксперимента сотрудники Policy Lab общались с игроками прямо в виртуальной среде, наблюдали за их поведением и обсуждали с ними игровой опыт. Авторы инициативы рассчитывали получить больше информации о повседневной жизни участников и создать менее формальную обстановку для разговора.

Чиновники присоединялись к игровым сессиям, во время которых пользователи выполняли задания и свободно разговаривали. Участники рассказывали о времени, проведенном в виртуальных ночных клубах и на яхтах, а некоторые отмечали, что поездки по игровому городу создавали удобную обстановку для общения.

В Policy Lab заявили, что такой подход помогает лучше понять опыт людей, в том числе жителей удаленных районов, которым сложнее участвовать в обычных опросах и фокус-группах. Исследователи также пришли к выводу, что игроков привлекают занятия, которые недоступны или труднодоступны в реальной жизни, например ведение успешного виртуального бизнеса.

Эксперимент продолжил серию проектов Policy Lab с необычными методами исследования. Ранее подразделение проводило для госслужащих семинары, участники которых лепили из глины и изучали древнюю систему узелкового письма инков кипу. Организаторы объясняли такие форматы желанием выйти за рамки привычного анализа и лучше учитывать эмоции и личный опыт людей при подготовке решений.

В другом проекте Policy Lab сотрудничала с художником, создававшим портреты получателей социальных пособий и людей с зависимостями. Эти работы использовали при обсуждении социальной политики. Предполагалось, что они помогут чиновникам лучше понять опыт участников государственных программ.

После публикации подробностей эксперимент вызвал критику. Источник в Уайтхолле сообщил The Telegraph, что подразделение, где работают около 30 человек, могут расформировать из-за сомнений в оправданности бюджетных расходов.

Теневой министр кабинета Майк Вуд назвал такие проекты неоправданной тратой денег налогоплательщиков. По его мнению, государственная служба должна заниматься более важными задачами, а не проводить исследования внутри видеоигр. В правительстве ответили, что программу запустили еще при консерваторах, а ее работу сейчас пересматривают.

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